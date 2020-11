Κόσμος

Εκλογές – ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν κέρδιζει και την Αριζόνα

Διχασμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι με την τακτική του Τραμπ να αμφισβητεί το αποτέλεσμα.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, επικρατεί σε ακόμη μια πολιτεία-κλειδί, την Αριζόνα, εκτίμησε η Edison Research χθες Πέμπτη, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να μπορέσει να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η νίκη του Μπάιντεν στην πολιτεία αυτή σημαίνει ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 290 εκλέκτορες στο σώμα που αναδεικνύει τον νικητή των εκλογών — πολύ περισσότερες από τις 270 ψήφους που χρειαζόταν. Κερδίζει επίσης καθαρά τη λαϊκή ψήφο, με διαφορά 5,2 εκατομμυρίων, ή 3,4%.

Με μόλις μερικές πολιτείες να καταμετρούν ακόμη ψηφοδέλτια, καμία εκλογική αριθμητική δεν βγάζει καλό πηλίκο για τον Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα πως οι εκλογές αμαυρώθηκαν από εκτενή νοθεία, χωρίς κανένα τεκμήριο για να στηρίζει τον ισχυρισμό. Για να επικρατήσει, θα έπρεπε να κερδίσει τον Μπάιντεν σε τρεις πολιτείες όπου ο Δημοκρατικός προηγείται, με μεγάλη ή μικρότερη διαφορά.

Η εκστρατεία του Τραμπ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας τα αποτελέσματα σε διάφορες πολιτείες, αν και ορισμένες από τις αγωγές ήδη μπήκαν στο συρτάρι από δικαστές. Ειδικοί σε νομικά θέματα τονίζουν πως οι προσφυγές της στα δικαστήρια ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Πολιτειακοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών Ρεπουμπλικάνων, διαβεβαιώνουν άλλωστε πως δεν προκύπτουν στοιχεία για σοβαρές παρατυπίες ή νοθεία.

Η ανακαταμέτρηση με το χέρι σε πάνω από έξι κομητείες, ανάμεσά τους τη Μαρικόπα, όπου ζουν οι περισσότεροι κάτοικοι της Αριζόνας, έδειξε απειροελάχιστες διαφορές, διαβεβαίωσε το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών της πολιτείας χθες Πέμπτη. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε τυχαία επιλεγμένα ψηφοδέλτια.

Ως εδώ, δημόσια οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί τάσσονται υπέρ της προσπάθειας του Τραμπ να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα και αποφεύγουν να αναγνωρίσουν τη νίκη του αντιπάλου του.

Όμως ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές παρότρυναν χθες Πέμπτη την κυβέρνηση του Τραμπ να επιτρέψει στον Μπάιντεν να λαμβάνει τις καθημερινές ενημερώσεις από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας εμμέσως πως θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Αποτελεί άγραφη παράδοση στις ΗΠΑ ο εκλεγμένος πρόεδρος να λαμβάνει ενημερώσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών, να ενημερώνεται για τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα προτού αναλάβει την εξουσία.

«Δεν το θεωρώ κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι απλά μέρος της μεταβίβασης της εξουσίας. Κι αν πράγματι κερδίσει στο τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να κινηθεί με ταχύτητα από την αρχή» της θητείας του, δήλωσε ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν.

Κι άλλοι γερουσιαστές του GOP έκριναν πως πρέπει να χορηγηθεί πρόσβαση στις ενημερώσεις αυτές στον Μπάιντεν, ανάμεσά τους ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, από τους πιο ανυποχώρητους υπερασπιστές του Τραμπ τα τελευταία χρόνια, ο Ρον Τζόνσον, ο Τσακ Γκράσλι και ο Τζέιμς Λάνκφορντ.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι εναντιώνεται στην ιδέα αυτή. «Δεν είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι την 20ή Ιανουαρίου», ανέφερε.

Ο Μπάιντεν και η ομάδα του συνεχίζουν προετοιμασίες για την ανάληψη της εξουσίας. Ο πρώην αντιπρόεδρος, που θα γίνει ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τον Τζον Φ. Κένεντι τη δεκαετία του 1960, συνομίλησε χθες με τον πάπα Φραγκίσκο, τον ευχαρίστησε για «την ευλογία και τα συγχαρητήριά του» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μαζί του σε ζητήματα όπως οι προσπάθειες αποτροπής της κλιματικής αλλαγής και μείωσης της φτώχειας, σύμφωνα με την ομάδα του.