Καταιγίδα “Ήτα”: Νεκροί και αγνοούμενοι στην Βόρεια Καρολίνα

Φονικό το πέρασμα της καταιγίδας "Ήτα" από την Βόρεια Καρολίνα. Πέντε κοιμητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν χθες Πέμπτη τη ζωή τους στη Βόρεια Καρολίνα λόγω πλημμυρών που προκλήθηκαν από ξαφνικές νεροποντές σε τμήματα της πολιτείας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες προσέθεσαν ότι τουλάχιστον 2 άνθρωποι αγνοούνται.

Στην κομητεία Αλεξάντερ της πολιτείας τα σωστικά συνεργεία βρήκαν τρία πτώματα και απομάκρυναν περισσότερους από 30 ανθρώπους από χώρο κατασκήνωσης, σύμφωνα με τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών.

Ένας τέταρτος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην ίδια κομητεία ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του όταν τα νερά από τις πλημμύρες προκάλεσαν την καταστροφή γέφυρας, ενώ άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Άιρντελ, σύμφωνα με τις αρχές. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουέικ ανακοίνωσε παράλληλα ότι ένα παιδί πνίγηκε στο Ρόλσβιλ.

Πέντε κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πέντε κομητείες στην Βόρεια Καρολίνα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χθες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της πολιτείας.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η κομητεία Αλεξάντερ, όπου τουλάχιστον 4 γέφυρες και 50 αυτοκινητόδρομοι υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες. Στον ιστότοπο της κομητείας αναφέρεται ότι το προσωπικό των σωστικών συνεργείων σταμάτησε τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενων γύρω στις 18:00 τοπική ώρα και ότι θα ξανάρχιζε σήμερα στις 08:00.

Στην Σάρλοτ τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν 143 μαθητές από το Charlotte Corvian Community School το οποίο πλημμύρισε, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Σάρλοτ.

Παράλληλα η εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος Duke Energy ανακοίνωσε ότι περίπου 3.100 πελάτες της δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στη Βόρεια Καρολίνα από χθες το απόγευμα.

Οι αιφνίδιες νεροποντές που προκάλεσαν τις πλημμύρες αυτές στην Βόρεια Καρολίνα οφείλονται στο καιρικό φαινόμενο της τροπικής καταιγίδας Ήτα.

Αυτή σάρωσε την δυτική ακτή της Φλόριντα χθες προτού προχωρήσει και φτάσει βόρεια της ακτής Τάμπα με ανέμους που έπνεαν με 80 χλμ την ώρα. Ωστόσο η ένταση της τροπικής καταιγίδας μειώθηκε ελαφρά καθώς κινήθηκε στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας προς τον Ατλαντικό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) που έχει την έδρα του στο Μαϊάμι, η Ήτα έφτασε για τέταρτη φορά στη στεριά γύρω στις 04:00 τοπική ώρα χθες κοντά στο Τσένταρ Κι της πολιτείας της Φλόριντα, έχοντας ήδη περάσει από την κεντρική Αμερική, την Κούβα και την Φλόριντα Κιζ.

Η τροπική καταιγίδα Ήτα στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους στην κεντρική Αμερική από την 3η Νοεμβρίου.