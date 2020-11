Οικονομία

Κορονοϊός – lockdown: διευκρινήσεις για τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων

Τι θα γίνει με τα ΚΤΕΟ και τις σχολές οδηγών. Τι ισχύει για τα περίπτερα και τις διανομές από σούπερ μάρκετ.

Από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και καθ' όλο το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων:

-Τα καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), τα φαρμακεία και τα συνεργεία αυτοκινήτων θα λειτουργούν έως τις 20.30.

-Ειδικά, για τις υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ) και τα μίνι μάρκετ διευκρινίζεται ότι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες delivery και μετά τις 20.30 και έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

-Τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν καθ' όλο το 24ωρο.

-Σημειώνεται ότι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε εμπορικού καταστήματος που λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α' 173).

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αφορμή τη σημερινή δημοσίευση στο ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με το νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19 που θα ισχύσουν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Στο νέο πακέτο μέτρων προβλέπεται ακόμη, για τις δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), τις σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR, αναστέλλεται η λειτουργία εξαιρουμένων των αναγκών εκπαίδευσης και εξέτασης (θεωρητικής και πρακτικής) υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας, με τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως 5 εκπαιδευόμενων και διενέργειας θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων.

Από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο.

Από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.