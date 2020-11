Life

Η αποκάλυψη της Σκορδά για την σχέση της με τον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μιλά στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τις εξελίξεις μετά τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται. Τι αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά για την μεταξύ τους σχέση...