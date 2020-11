Κόσμος

Πέθανε από κορονοϊό “Ο Αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέθανε από covid-19 ο κατά συρροή δολοφόνος, Πίτερ Σάτκλιφ, γνωστός ως "Ο Αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ".

Ο βρετανός Πίτερ Σάτκλιφ, που έγινε γνωστός ως "ο αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ" και ο οποίος στη διάρκεια μιας πενταετίας δολοφόνησε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 13 γυναίκες στο Γιόρκσαϊρ και στη βορειοδυτική Αγγλία, πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 74 ετών από covid-19, όπως μετέδωσε το δίκτυο Sky.

Είχε συλληφθεί το 1981 και είχε ομολογήσει την ενοχή του για 13 ανθρωποκτονίες και επτά απόπειρες ανθρωποκτονίας και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή.

Σύμφωνα με το BBC, ο Σάτκλιφ πέθανε στο νοσοκομείο, όπου λέγεται ότι είχε αρνηθεί να του χορηγηθεί θεραπεία κατά της Covid-19.

Ο Σάτκλιφ έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Είχε καταδικαστεί το 1981 σε 20 φορές ισόβια και αργότερα είχε διαγνωστεί με παρανοϊκή σχιζοφρένεια, οπότε και πέρασε τρεις δεκαετίες στο Νοσοκομείο Μπρόουντμουρ πριν μεταφερθεί στη φυλακή Φράνκλαντ του Ντάραμ το 2016.

Το πρώτο του θύμα ήταν η 28χρονη Βίλμα Μακάν, μητέρα τεσσάρων παιδιών, στην οποία είχε επιτεθεί με ένα σφυρί και την είχε μαχαιρώσει 15 φορές, τον Οκτώβριο του 1975.

Ανάμεσα στα θύματά του ήταν μια 16χρονη πωλήτρια σε κατάστημα, ενώ το νεότερο θύμα του, μια 14χρονη, την οποία ο Σάτκλιφ είχε χτυπήσει στο κεφάλι με σφυρί πέντε φορές, το 1975, επέζησε από την επίθεση.

Είχε σκορπίσει τον τρόμο στις πόλεις της βόρειας Αγγλίας, ενώ η αστυνομία είχε δεχτεί έντονη κριτική επειδή χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να τον εντοπίσει.

Ο Σάτκλιφ έγινε γνωστός ως "Ο Αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ" γιατί ακρωτηρίαζε τα πτώματα των θυμάτων του χρησιμοποιώντας ένα σφυρί, ένα κατσαβίδι και ένα μαχαίρι.

Πρώην οδηγός φορτηγού από το Μπράντφορντ, ο Σάτκλιφ λέγεται ότι θεωρούσε πως βρίσκεται σε "αποστολή από τον Θεό" για να δολοφονεί εκδιδόμενες γυναίκες, παρότι δεν ήταν όλα τα θύματά του εκδιδόμενες γυναίκες.