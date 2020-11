Κόσμος

Μεταναστευτικό: δεκάδες νεκροί σε δυο ναυάγια στη Μεσόγειο

Τουλάχιστον 74 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ένα από αυτά, στα ανοιχτά της Λιβύης.

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης όταν ναυάγησε πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες, λίγες ώρες αφού άλλοι 74 άνθρωποι πνίγηκαν, ανακοίνωσε τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF).

Οι ομάδες των MSF στην πόλη Σορμάν (στη βορειοανατολική Λιβύη) "βοήθησαν σήμερα τρεις γυναίκες, τις μοναδικές επιζήσασες από ένα ναυάγιο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι", επεσήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Twitter.

"Διασώθηκαν από ντόπιους ψαράδες, ήταν σε κατάσταση σοκ και τρομαγμένες, είδαν τους αγαπημένους τους να χάνονται στα κύματα, να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους", πρόσθεσε η οργάνωση.

Λίγο νωρίτερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 74 άνθρωποι πνίγηκαν στα ανοικτά της Χούμα, μιας παράκτιας πόλης στη Λιβύη, περίπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά της Σορμάν. Τους 46 επιζώντες μετέφεραν στη στεριά ψαράδες και το λιβυκό λιμενικό.

Από τις αρχές του έτους έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο τουλάχιστον 900 άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη, ορισμένες φορές επειδή καθυστέρησε να φτάσει βοήθεια ενώ κινδύνευαν.

Πάνω από 11.000 στάλθηκαν πίσω στη Λιβύη όπου "διατρέχουν τον κίνδυνο να εκτεθούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κακομεταχείριση (…) σε εμπόριο (ανθρώπων) ή να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης", κατήγγειλε ο ΔΟΜ. Ο ΔΟΜ και η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες επιμένουν ότι η Λιβύη δεν θα πρέπει να θεωρείται ασφαλής χώρα και ότι οι μετανάστες που διασώζονται ή τους σταματούν στη θάλασσα δεν θα πρέπει να επιστρέφουν εκεί.