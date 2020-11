Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής για κορονοϊό: θα χρειαστούν άλλα μέτρα και παράταση του lockdown

Που απέδωσε την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων και τι είπε για τη μετάλλαξη του ιού.

Τη βεβαιότητα του, ότι θα παρθούν περισσότερα μέτρα το επόμενο διάστημα και θα επεκταθεί η χρονική διάρκεια του lockdown, εξέφρασε ο Αθανάσιος Τσακρής, θα παρθούν περισσότερα μέτρα το επόμενο διάστημα.

Όπως εξήγησε, είναι δύσκολο να γυρίσει το επιδημιολογικό φορτίο αυτή τη στιγμή, ενώ συνεχίζεται η εκθετική αύξηση, σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων. Παρότι διαπίστωσε μία μικρή επιβράδυνση αυτής της αύξησης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παρθούν σκληρότερα μέτρα, που να θυμίζουν περισσότερο στο lockdown του περασμένου Μαρτίου, αν και δεν συμπεριέλαβε σε αυτά το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων, τονίζοντας ότι δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερη συμβολή στην εξάπλωση της πανδημίας.

«Θα δούμε στο τέλος των τριών εβδομάδων κάποια πρώτα δείγματα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα και παράταση των υπαρχόντων», ξεκαθάρισε μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Κατά τον κ. Τσακρή η εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στις κλιματολογικές μεταβολές των τελευταίων εβδομάδων, τονίζοντας ότι αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην πανδημία τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου παρατηρούνται ήδη χαμηλές θερμοκρασίες.

Είναι κάτι που δεν συνειδητοποίησε όλη η Ευρώπη ότι οι μικρές μεταβολής της θερμοκρασίας θα επηρέαζαν δυναμικά την εξέλιξη της επιδημίας, διότι είχαμε ένα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο από το καλοκαίρι και αμέσως αυτές οι μεταβολές επέδρασαν.

Αντιθέτως δεν συνέδεσε το δεύτερο κύμα εξάπλωσης του ιού με τις όποιες μεταλλάξεις του. Όπως είπε πρόκειται για μία μετάλλαξη, η οποία αύξησε τη μεταδοτικότητά του, η οποία όμως παρατηρήθηκε από το πρώτο κύμα και όχι τώρα. «Είναι ήδη πιο μεταδοτικός από τον περασμένο Φεβρουάριο», σημείωσε.

Αναφερόμενος δε στις περιπτώσεις με τα ζωάκια βιζόν στη Δανία, σημείωσε ότι αυτό δείχνει πως ο ιός είναι ευπροσάρμοστος σε όλα τα θηλαστικά, ενώ σημείωσε ότι στη χώρα μας παρατηρούνται τα εκτροφεία τέτοια φαινόμενα, ακόμη όμως δεν έχει εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό.