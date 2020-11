Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία

Πότε θα πραγματοποιηθεί η απεργία και ποια είναι τα αιτήματα.

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Τα αιτήματα που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση είναι τα εξής:

Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία.

Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, με ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό και όχι αγορά υπηρεσιών.

Μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, καθαριστριών. Μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προσωπικού, επίταξη χιλιάδων ιδιωτικών λεωφορείων που βρίσκονται σε απραξία.

Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο που μετατρέπει σε ιδιώνυμο τη συλλογική, συνδικαλιστική δράση και ουσιαστικά απαγορεύει την απεργία. Δεν πρόκειται να το εφαρμόσουμε! Θα το καταργήσουμε στην πράξη!

ΑΠΟΧΗ από κάθε ηλεκτρονική ψευδοψηφοφορία σε όλο το Δημόσιο για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Δεν καταθέτουμε ψηφοδέλτια, αποσύρουμε αυτά που ήδη κατατέθηκαν. Να δοθεί τώρα παράταση στη θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.