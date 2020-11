Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 45

Στο Διαφάνι και στο σπίτι των Σεβαστών, επικρατεί αναβρασμός με την είδηση της απόδρασης της Ελένης. Η Δρόσω μπαίνει σε μεγάλους μπελάδες με τις νέες αποφάσεις που πήρε για τη ζωή της ενώ ο Τάκης κάνει μια σοκαριστική ανακάλυψη για εκείνη. Ο Δούκας ζητά απ’ όλους να επιστραφεί στα χέρια του η περιουσία κι αυτήν τη φορά επίσημα. Θα υπογράψει ο Νικηφόρος ή θα φτάσει στα όριά της τη σύγκρουση με τον πατέρα του; Το μυστικό του Μελέτη και του Κωνσταντή, για τις παράνομες δραστηριότητές τους, θα αποκαλυφθεί από κάποιον που μπορεί να τους δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Η Ελένη μαζί με τις άλλες κρατούμενες προσπαθούν να γλιτώσουν από τους χωροφύλακες και μια εξ’ αυτών θα αποφασίσει να θυσιαστεί ηρωικά για τις υπόλοιπες. Θα μπορέσει, όμως, η θυσία της να γίνει σανίδα σωτηρίας για την Ελένη και τις άλλες δυο;

Τρίτη 17 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 46

Η Ελένη, συντετριμμένη από τον θάνατο της Φωτεινής, αποχαιρετά και τη Χριστίνα που φεύγει με τον Νικόλα. Η Χατζίδου και η Ελένη μένουν μόνες τους ν’ αποφασίσουν τι θα κάνουν από ‘δω και πέρα. Ο Βόσκαρης δεν έχει κανένα σύμμαχο πια, ενώ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του. Ο Δούκας καταρρακώνεται καθώς βλέπει πως ο γιος του έχει στραφεί για τα καλά εναντίον του. Η Μυρσίνη, όμως, έρχεται να τον εμψυχώσει και να του δώσει μια λύση στο πρόβλημα. Η Δρόσω έρχεται αντιμέτωπη με τον Τάκη και του αποκαλύπτει πως τα ξέρει όλα και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να δουλεύει. Ο Κωνσταντής αποφασίζει να κρατήσει κι αυτός τα χωράφια του και κατεβαίνει με τον Μελέτη στην Αθήνα για δουλειές. Εκεί, θα βρεθεί μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 47

Ο Δούκας αποφασίζει ν’ ακολουθήσει τη συμβουλή της Μυρσίνης και αλλάζει στρατηγική απέναντι στον Νικηφόρο. Η συνάντηση του Κωνσταντή και της Δρόσως, στο καμπαρέ της Τρούμπας, θα αναστατώσει και τους δυο ενώ ο Τάκης κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στη Δρόσω. Ο τραυματισμός της Ελένης θα κάνει τον γύρο του Διαφανίου και ο Λάμπρος με την Ασημίνα θα τρέξουν στο πλευρό της. Ακόμα μια περίεργη συμπεριφορά του Μιλτιάδη θα ταράξει τους κατοίκους του χωριού ενώ ο Αλέξης παίρνει την απόφαση να εκφράσει τα συναισθήματά του στην Πηνελόπη. Η Ελένη δίνει μάχη για τη ζωή της και ο Βόσκαρης για να παραμείνει στη διεύθυνση των φυλακών. Το μίσος του Βόσκαρη θα τον οδηγήσει στα μονοπάτια του θανάσιμου παρελθόντος του.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 48

Ο Λάμπρος είναι αποφασισμένος να γλυτώσει την Ελένη από τα χέρια του Βόσκαρη και θα ζητήσει τη βοήθεια του Υπουργού Πεσματζή, ο οποίος χρωστάει στην Ελένη τη ζωή της κόρης του και του αρραβωνιαστικού της. Ο Κωνσταντής, προσπαθώντας να πείσει τη Δρόσω να επιστρέψει στο Διαφάνι, την ενημερώνει για τον τραυματισμό της Ελένης. Η Δρόσω, με την παρότρυνση και του Τάκη, αποφασίζει να την επισκεφτεί. Το χωριό είναι αναστατωμένο με τη συμπεριφορά του Μιλτιάδη και όλοι φοβισμένοι αποφασίζουν να μιλήσουν στον Λάμπρο για να λάβουν μέτρα. Μια αναπάντεχη επίσκεψη, όμως, στο σπίτι του Μιλτιάδη έρχεται για να τον βοηθήσει. Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα κατηγορούν ανοιχτά τη Μυρσίνη και τον Δούκα ότι εκείνοι έβαλαν τον Βόσκαρη να βασανίσει την Ελένη στη φυλακή. Ο Βόσκαρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ευθύνες του. Έχει πει όμως την τελευταία του κουβέντα;

