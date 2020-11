Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μήνυμα Σακελλαροπούλου για τήρηση μέτρων και fake news

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον Σωτήρη Τσιόδρα. Τι ζήτησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Καθηγητή Λοιμωξιολογίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε σήμερα με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος την ενημέρωσε διεξοδικά για την εξέλιξη της πανδημίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου ζήτησε από τον κ. Τσιόδρα να μεταφέρει τις θερμές ευχαριστίες της τόσο στα μέλη της επιτροπής για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες καταβάλλουν ηράκλειες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης.

Μετά την ενημέρωση που είχε, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε την απόλυτη ανάγκη της πιστής εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται, καθώς είναι ο μοναδικός δρόμος για τον περιορισμό των κρουσμάτων Covid-19. Όπως τόνισε, η αναπόφευκτη κούραση, οι αμφιβολίες και πολύ περισσότερο η αδιαφορία και οι ψευδείς ειδήσεις, δεν επιτρέπεται να θολώνουν τη στάση μας απέναντι στον επικίνδυνο αυτόν ιό. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εβδομάδες που έρχονται είναι κρίσιμες για όλους μας. Τόσο η Πολιτεία όσο και οι πολίτες, έχουν υποχρέωση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να αναχαιτισθεί η πανδημία και να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν η κοινωνική ζωή στην ομαλότητα, ανέφερε η ΠτΔ.