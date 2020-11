Κοινωνία

Μαθητής Δημοτικού τραυματίστηκε στο διάλειμμα

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.



Ένας μαθητής τραυματίστηκε στο 1ο Δημοτικό σχολείο Βύρωνα.

Ο μαθητής την ώρα του τελευταίου διαλλείμματος ανέβηκε στην περίφραξη του σχολείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε κάποιες βίδες που υπήρχαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται ράμματα στο πρόσωπό του.

Σύμφωνα με τις ΄ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του μαθητή έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον της διεύθυνσης του σχολείου αλλά και του Δήμου.

Πηγή: vyronasnews