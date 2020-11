Life

Κέιτ Γουίνσλετ: γύρισε σκηνή με... ρεκόρ παραμονής κάτω από το νερό (εικόνες)

Η ηθοποιός κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε μέχρι τώρα διάσημος συνάδελφος της.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Avatar 2» του Τζέιμς Κάμερον, η Κέιτ Γουίνσλετ κράτησε την αναπνοή της κάτω από το νερό επί 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Τομ Κρουζ, ο οποίος είχε κρατήσει την αναπνοή του για περίπου έξι λεπτά, σε υποβρύχια λήψη της πέμπτης ταινίας της κινηματογραφικής σειράς «Mission Impossible».

Η Αγγλίδα ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Avatar 2» δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κατέρριψε ρεκόρ.

«Είναι τόσο αστείο επειδή ειλικρινά δεν διαβάζω κριτικές ή πράγματα στα ΜΜΕ. Δεν είμαι στο Instagram, έχω απλώς αποσυνδεθεί πλήρως από αυτό το κομμάτι της ζωής μου» δήλωσε η Γουίνσλετ στο ΕT όταν της είπαν ότι είχε καταρρίψει το ρεκόρ του Κρουζ.

«Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη, είχα ανθρώπους να έρχονται στη δουλειά και να μου λένε: "Θεέ μου, επτά λεπτά και 14 δευτερόλεπτα; Πώς;". "Και εγώ απαντούσα: Τι; Περίμενε, περίμενε ένα λεπτό. Πώς το ξέρεις αυτό;"» διευκρίνισε η ηθοποιός.

«Ήταν υπέροχο και είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και μάλλον δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ ξανά. Έγινε στο τέλος αρκετά έντονης προπόνησης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. Έγινε στη δεξαμενή κατάδυσης, στη δεξαμενή προπόνησης. Αλλά μου άρεσε» είπε η Κέιτ Γουίνσλετ.

Τη φωτογραφία από τα γυρίσματα του σίκουελ της αμερικανικής περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας, με την Κέιτ Γουίνσλετ να περπατά στον πυθμένα μίας τεράστιας δεξαμενής, φορώντας βάρη και ένα είδος φτερών, ενσαρκώνοντας κάποιο πλάσμα του νερού, δημοσίευσε στο instagram ο παραγωγός Τζον Λαντάου, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Τζέιμς Κάμερον και στην ταινία «Τιτανικός» με πρωταγωνίστρια την Αγγλίδα ηθοποιό.

Η Κέιτ Γουίνσλετ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες του ρόλου, είπε απλά ότι στην ταινία είναι ένα πλάσμα του νερού.