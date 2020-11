Πολιτική

Χρυσοχοΐδης για Πολυτεχνείο: δεν είναι ώρα για παραστάσεις με μικροκομματικά οφέλη

Τι αναφέρει στο μήνυμα του ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, τι ζητά απο φορείς και πολίτες. Εντονη αντίδραση του ΚΚΕ.

Δραματική έκκληση σε κόμματα, συλλογικότητες και πολίτες να συμμορφωθούν στην απαγόρευση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου και ταυτόχρονα να δείξουν αλληλεγγύη και «να μην διχαστούμε, να μην χωριστούμε», έκανε πριν από λίγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας ότι η Αστυνομία θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα το νόμο παντού.

"Ζούμε την πιο δύσκολη δοκιμασία μετά τον πόλεμο. Δίνουμε μάχες με έναν αόρατο εχθρό, που έχει κάνει παγκόσμια εισβολή. Χρειάζεται να αντέξουμε πρώτα απ’ όλα ψυχικά, με σθένος. Να υποστούμε ευλαβικά τα μέτρα, να βάλουμε στην πάντα συνήθειες, διασκέδαση, συναναστροφές. Χρειάζεται να πολεμήσουμε συλλογικά. Να ζήσουμε μέσα, οι τελετές οι γιορτές να περιμένουν τον άλλο χρόνο. Κυρίως χρειάζεται να μη διχαστούμε να μη χωριστούμε. Ζούμε σπίτι, αλλά από αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση, όχι από αδιαφορία ή αντικοινωνικότητα" τόνισε μήνυμά του ο υπουργός.

Παράλληλα, ο υπουργός σημειώνει: "Δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. Όπως δεν έγινε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, για την 25η Μαρτίου. Όπως δεν έγινε περιφορά Επιταφίου, δεν έγινε Ανάσταση, δεν γιορτάσθηκε Πάσχα. Σε όλες αυτές τις εθνικές ή καθολικές στιγμές γιορτής κάναμε πίσω. Έτσι και τώρα, με την ίδια ευλάβεια, με την ίδια πειθαρχία, με την ίδια ευθύνη. Είναι μέτρο προστασίας στην πιο δραματική στιγμή της πανδημίας. Είναι πράξη δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης και συνέπειας στη στάση έναντι των άλλων εορτών. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις, κανείς δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από κάθε πολίτη που δεν έκανε Πάσχα ή 25η Μαρτίου.

Δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις, όταν τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Δεν είναι ώρα για παραστάσεις με μικροκομματικά οφέλη, βάζοντας σε κίνδυνο ζωές. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Απαγορεύεται φέτος η πορεία, η Αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο απαρέγκλιτα παντού. Απευθύνω έκκληση σε όλους: κόμματα, συλλογικότητες, πολίτες. Δεν απειλούνται δικαιώματα, δεν υπάρχουν σχέδια κατά της ελεύθερης έκφρασης και της Δημοκρατίας. Ζητάμε αλληλεγγύη, ευθύνη, νοιάξιμο για τον συνάνθρωπο, προστασία για τον διπλανό. Να ζήσουμε φέτος για να γιορτάσουμε του χρόνου".

ΚΚΕ: Ντροπή και αίσχος – Θα τιμήσουμε την επέτειο όπως και τις άλλες

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται «Την ώρα που καθημερινά αποκαλύπτονται οι εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες, για τη μη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη μη λήψη μέτρων σε κρίσιμους χώρους, όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι χώροι δουλειάς, τα σχολεία, η κυβέρνηση επιμένει στο παραλήρημα για το Πολυτεχνείο, ως αντιπερισπασμό, με στόχο να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες στο λαό, που αγωνίζεται και τηρεί με το παραπάνω όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Κι ας μην κουνάει το δάχτυλο στο λαό, τη νεολαία και τα πολιτικά κόμματα. Η κυβέρνηση είναι αυτή που δεν γιόρτασε φέτος την 28η Οκτωβρίου ή άλλες γιορτές. Μαζικοί φορείς, πολιτικές νεολαίες και κόμματα γιόρτασαν, έτσι όπως κάνουν κάθε χρόνο: με εκδηλώσεις σε σχολεία, σχολές, αίθουσες, πλατείες, δρόμους, τηρώντας βεβαίως φέτος όλα τα μέτρα προστασίας. Έτσι θα γιορτάσουν, όπως ξέρουν και όπως έχουν αποφασίσει και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ντροπή και αίσχος σε όσους για μια ακόμη φορά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πανδημία για να επιβάλλουν “σιωπητήριο” και σε όσους προσπαθούν να “μετατρέψουν” την -αναγκαία για τη ζωή και την υγεία- μάσκα σε “φίμωτρο”».