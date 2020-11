Κοινωνία

Επέμβαση των ΜΑΤ στο Πολυτεχνείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία και στην Πολυτεχνειούπολη. Ομάδες αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να απαγορευτεί η πορεία για το Πολυτεχνείο.

Ομάδα των ΜΑΤ μπήκε στο προαύλιο του Πολυτεχνείου και ακινητοποίησε μια ομάδα νέων που αντιδρούσαν στην απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να μην πραγματοποιηθεί φέτος πορεία, λόγω του κορονοϊού.

H ομάδα των 50 ατόμων φώναζε συνθήματα για την επέτειο του Πολυτεχνείου, καλώντας μάλιστα τον κόσμο να αντιδράσεις στην απαγόρευση των εκδηλώσεων για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου.

Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 92 προσαγωγές, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ. Οι 68 προσαγωγές έγιναν στο Πολυτεχνείο και οι 24 στην Πολυτεχνειούπολη, κατά την ταυτόχρονη επιχείρηση της αστυνομίας, που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Ζωγράφου. Τα 92 άτομα οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Νωρίτερα έγιναν προσαγωγές και έξω από το Πολυτεχνείο. Συγκεκριμένα, δύο γυναίκες προσήχθησαν επειδή επιχείρησαν να μοιράσουν τρόφιμα στους συγκεντρωμένους εντός του ιδρύματος.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. "Όπως δεν έγινε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, για την 25η Μαρτίου. Όπως δεν έγινε περιφορά Επιταφίου, δεν έγινε Ανάσταση, δεν γιορτάσθηκε Πάσχα. Σε όλες αυτές τις εθνικές ή καθολικές στιγμές γιορτής κάναμε πίσω. Έτσι και τώρα, με την ίδια ευλάβεια, με την ίδια πειθαρχία, με την ίδια ευθύνη" τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

"Είναι μέτρο προστασίας στην πιο δραματική στιγμή της πανδημίας. Είναι πράξη δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης και συνέπειας στη στάση έναντι των άλλων εορτών. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις, κανείς δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από κάθε πολίτη που δεν έκανε Πάσχα ή 25η Μαρτίου".