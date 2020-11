Αθλητικά

Κορονοϊός - Super League: Αναβολή αγώνων με πέντε κρούσματα σε παίκτες

Δόθηκε το «πράσινο φως» από την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ στην Super League. Στα 5 κρούσματα η αναβολή αγώνα.

Λύση στις διαδοχικές αναβολές αγώνων της Super League έρχεται να δώσει η απόφαση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ, η οποία, μετά από εισήγηση της διοργανώτριας αρχής, επικαιροποίησε το σχετικό πρωτόκολλο. Πλέον, για να αναβληθεί μία αναμέτρηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, θα πρέπει στον τελευταίο έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται μία ομάδα, να βρεθούν τουλάχιστον πέντε θετικά δείγματα κορονοϊού μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο που ίσχυε ως τώρα, προέβλεπε αναβολή αγώνα εφόσον στον τελευταίο έλεγχο υπήρχαν έστω και τρία κρούσματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ανεξαρτήτως αν αφορούσαν ποδοσφαιριστές ή μέλη του επιτελείου. Ακόμη και μετά από αυτή τη «χαλάρωση», πάντως, το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στη χώρα μας παραμένει το αυστηρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η Υγειονομική Επιτροπή κατέληξε στον αριθμό «πέντε», υπολογίζοντας ένα ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού ατόμων που περνούν από τεστ. Για τις ομάδες της Super League οι τακτικοί έλεγχοι γίνονται σε περίπου 25 παίκτες, εξ ου και προκύπτει ο απαιτούμενος αριθμός των πέντε κρουσμάτων για να αποφασιστεί αναβολή. Στην Α1 μπάσκετ ανδρών, αντίστοιχα, όπου ελέγχονται περί τους 15 παίκτες, με τρία θετικά δείγματα (το 20% δηλαδή) θα υπάρχει αναβολή.