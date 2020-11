Life

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ξεκινάει τηλεοπτική καριέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει, αυτήν τη φορά στη μικρή οθόνη.

Η πρώτη εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είναι γεγονός. Ο “Εξολοθρευτής” επιστρέφει αυτήν τη φορά στη μικρή οθόνη, σε μία σειρά κατασκοπίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε το EW, το οποίο επισημαίνει ότι ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια θα συνεργαστεί με την Skydance TV για την παραγωγή της τηλεοπτικής σειράς, η οποία θα αποτελείται από ωριαία επεισόδια.

Το Deadline ήταν το πρώτο που είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή του ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά, χαρακτηρίζοντάς την ως μια παγκόσμια περιπέτεια κατασκοπείας με επίκεντρο έναν πατέρας και την κόρη του.

Η σειρά δεν φέρει ακόμα τίτλο, ωστόσο δημιουργός της είναι ο Νικ Σαντόρα.