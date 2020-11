Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΜΕΘ: οι διαθέσιμες κλίνες ανά τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία, από το υπουργείο Υγείας, για τις κατειλημμένες κλίνες Εντατικής ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Μειώνονται σταδιακά οι ελεύθερες κλίνες ΜΕΘ σε όλη τη χώρα, εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το υπουργείο Υγείας, σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα συνολικά 1.143 κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, 830 είναι κατειλημμένες και 313 κενές (ποσοστό 27,5%). Δύο ημέρες πριν σε όλη τη χώρα λειτουργούσαν συνολικά 1.104 κλίνες ΜΕΘ (περίπου 40 λιγότερες), ενώ από αυτές 323 ήταν κενές.

Οι ΜΕΘ-non COVID είναι σήμερα 610, οι 439 είναι κατειλημμένες και οι 171 κενές (ποσοστό 28%). Οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 533. Από αυτές, 391 είναι κατειλημμένες και 142 κενές (ποσοστό 27%).

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβάνονται τα Νοσοκομεία Χαλκιδικής, Κατερίνης και Καβάλας) είναι σήμερα 161. Από αυτές, 150 είναι κατειλημμένες και 11 κενές (ποσοστό 7%).

Στα Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 206. Από αυτές, 140 είναι κατειλημμένες και 66 κενές (ποσοστό 32%).

ΜΕΘ-COVID ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής): 163 κλίνες, εκ των οποίων 101 κατειλημμένες και 62 κενές (ποσοστό 38%)

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 46 κλίνες, εκ των οποίων 34 κατειλημμένες και 12 κενές (ποσοστό 26%)

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 98 κλίνες, εκ των οποίων 88 κατειλημμένες και 10 κενές (ποσοστό 10%)

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 101 κλίνες, εκ των οποίων 83 κατειλημμένες και 18 κενές (ποσοστό 18%)

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 60 κλίνες, εκ των οποίων 47 κατειλημμένες και 13 κενές (ποσοστό 22%)

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 39 κλίνες, εκ των οποίων 17 κατειλημμένες και 22 κενές (ποσοστό 56%)

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 16 κλίνες, εκ των οποίων 12 κατειλημμένες και 4 κενές (ποσοστό 25%)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 10 κλίνες εκ των οποίων 9 κατειλημμένες και 1 κενή (ποσοστό 10%)

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 5.271. Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 2.841 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες)

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής): 499 (από τις 1.153 διαθέσιμες κλίνες)

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 225 (από τις 456 διαθέσιμες κλίνες)

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 638 (από τις 1.016 διαθέσιμες κλίνες)

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 837 (από τις 1.226 διαθέσιμες κλίνες)

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 290 (από τις 471 διαθέσιμες κλίνες)

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 207 (από τις 550 διαθέσιμες κλίνες)

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 46 (από τις 231 διαθέσιμες κλίνες)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 99 (από τις 168 διαθέσιμες κλίνες)