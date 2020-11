Life

“The Crown”: Ο βιογράφος της Θάτσερ εντόπισε ανακρίβειες στη νέα σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν η αφήγηση κινείται σε πολιτικά γεγονότα, οι λεπτομέρειες γίνονται χαοτικές, έγραψε στην εφημερίδα The Telegraph.

Ο βιογράφος της Μάργκαρετ Θάτσερ έχει εντοπίσει ορισμένες ανακρίβειες στη νέα σεζόν της σειράς «The Crown».

Ο δημοσιογράφος Τσαρλς Μουρ έγραψε, έχοντας την επίσημη άδεια της Βρετανίδας πρωθυπουργού, τη βιογραφία, η οποία δημοσιεύθηκε σε τρεις τόμους από το 2013 έως το 2019

Ο Τσαρλς Μουρ έκανε κάποιες επισημάνσεις για την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς x, στην οποία τη Θάτσερ υποδύεται η Τζίλιαν Άντερσον.

Ο Μουρ εξήρε την ερμηνεία της Τζίλιαν Άντερσον και τη χαρακτήρισε τη μοναδική πειστική που έχει δει μέχρι τώρα.

Ο Τσαρλς Μουρ είπε όμως ότι ο δημιουργός της σειράς Πίτερ Μόργκαν απέδωσε ελεύθερα πολλά ιστορικά στοιχεία.

Όταν η αφήγηση κινείται σε πολιτικά γεγονότα, οι λεπτομέρειες γίνονται χαοτικές, έγραψε στην εφημερίδα «The Telegraph».

«Μικρά παραδείγματα: ο τότε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνησή της, Τζέφρι Χάουι δεν προσπάθησε ποτέ να εμποδίσει τον πόλεμο των Φόκλαντ και δεν παρευρέθηκε στην κεντρική συνάντηση όπου αποφασίστηκε να αποσταλεί στην task force, ο πιο σημαντικός προσωπικός γραμματέας της, Τσαρλς Πάουελ, δεν εργαζόταν για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ο γιος της Μαρκ δεν χάθηκε και βρέθηκε στην έρημο, όταν έγινε η εισβολή στα Φόκλαντ».

Σύμφωνα με τον Μουρ, η πιο «απίστευτη» παρέκκλιση από την πραγματικότητα εμφανίζεται κοντά στο τέλος της σεζόν, όταν η Θάτσερ ζητά από τη βασίλισσα να «παρέμβει» για να «σώσει τον λαιμό της» καθώς αρχίζει να «χάνει την υποστήριξη του κόμματός της».

«Η Θάτσερ δεν θα σκεφτόταν ποτέ να της ζητήσει να το κάνει» γράφει ο δημοσιογράφος προσθέτοντας: «Όλα ξαφνικά γίνονται ανόητα».