Αδεια Ειδικού Σκοπού: τι ισχύει για όσους δεν έχουν υπόλοιπο αδείας

Η νέα εγκύκλιος Θεοδωρικάκου για τη λειτουργία του Δημοσίου. Τί ισχύει για γονείς, άδειες ειδικού σκοπού, ευπαθείς ομάδες, τηλεργασία, εξυπηρέτηση κοινού.

Εγκύκλιο, με την οποία υπενθυμίζεται ο τρόπος λειτουργείας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού και διευκρινίζονται περιπτώσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση του κοινού, τη χρήση τηλεργασίας και τις δυνατότητες αδειών ειδικού σκοπού και αλλαγής ωραρίου για τους γονείς που έχουν παιδιά σε σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ό,τι αφορά στους γονείς, στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές και υπό τις συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη πλέον τη χορήγηση αδειών λόγω εξάντλησης αυτών, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος γονέας, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σε ωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο, εφόσον αυτό συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή έκθεση/πλάνο εργασιών που θα αποδεικνύει ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, ενώ θα αναφέρει και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Για την τήρηση δε της ανωτέρω υποχρέωσης επισημαίνεται ότι θα διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό τηλεργασίας δεν δύναται να είναι, υπό τις παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες, σε καμία περίπτωση μικρότερο του 50%.

Διευκρινίζεται, επιπλέον, το εξής: η προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό, κατά τη ρητή πρόβλεψη της σχετικής ΚΥΑ, δεν τελεί πλέον στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος, αλλά αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης.

Καθίσταται σαφές ότι το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Εξυπακούεται, ωστόσο, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τις υπηρεσίες ο τρόπος που θα προγραμματίζονται τα ραντεβού και η ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών. Ειδικότερα, θα πρέπει οι υπηρεσίες με σχετικές αναρτήσεις στις ιστοσελίδες τους ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο να ενημερώνουν τους πολίτες για τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες σε συγκεκριμένα τηλέφωνα και σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού.

Μέσω της εγκυκλίου καλούνται οι επικεφαλής κάθε δημόσιας υπηρεσίας για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν απρόσκοπτης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και για την ευρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο ενημέρωσή τους.

Γενικότερα και προκειμένου να επιτυγχάνεται ευχερέστερα η εξυπηρέτηση των πολιτών παρακαλούνται τόσο οι πολίτες όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες, για την αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των δυνατοτήτων που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.