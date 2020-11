Life

“Το Καφέ της Χαράς”: εξομολογήσεις και… εντάσεις στο Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

Ξεκαρδιστικό το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς, που θα προβληθεί απόψε στον ΑΝΤ1.

Απολαυστικό είναι και το 19ο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «Το Καφέ της Χαράς» που θα προβληθεί απόψε στις 21:00.

Τι θα δούμε σήμερα

Ο Δημήτριος και ο Μάνος, εξομολογούνται και οι δύο στη Βάλια πως είναι ερωτευμένοι μαζί της. Η Βάλια αισθάνεται αφόρητη πίεση από τις εξομολογήσεις τους και σχεδιάζει να φύγει από το Κολοκοτρωνίτσι μαζί με τη Στέλλα. Ο Περίανδρος όμως, προκειμένου να πείσει την Στέλλα να μείνει, της εξομολογείται ότι τρέφει αισθήματα για εκείνη. Εν τω μεταξύ, οι χωριανοί δεν έχουν πειστεί από την εξήγηση που έδωσε ο Πώποτας ότι η γυναίκα που φιλιόταν με τον Δημήτριο ήταν η σύζυγός του, και απειλούν να γκρεμίσουν το «Καφέ» κυριολεκτικά...

#ToKafeTisXaras