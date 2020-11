Κοινωνία

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά

Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων. Πώς έφθασε στα ίχνη τους το Λιμενικό.

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης εντοπίστηκαν στα σπίτια δύο 23χρονων στο Παλαιό Φάληρο, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού.

Παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε δύο σπίτια του ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

23 πλαστικές συσκευασίες, με αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων κιλών και διακοσίων εξήντα οχτώ γραμμαρίων(4.268 γραμ)

δύο γυάλινα δοχεία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους πεντακοσίων ενενήντα γραμμαρίων(590 γραμ),

μία πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους ενός γραμμαρίου και εννέα δεκάτων αυτού (1,9 γραμ.), μία πλαστική συσκευασία με αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους έξι γραμμαρίων (6 γραμ.).

μία ζυγαριά ακριβείας,

επτά συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

ένας φορητός υπολογιστής.

Στη συνέχεια έγινε έρευνα στο σπίτι του άλλου 23χρονου, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, όπου με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλαστική συσκευασία, που περιείχε τρεις πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους τριών γραμμαρίων και πέντε δεκάτων αυτού (3,5 γραμ).

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του ν. 4139/13 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», και των άρθρων 187 «για εγκληματική οργάνωση».

Χθες, σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δύο ημεδαποί που φέρεται ότι είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών.