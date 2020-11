Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: αναρτήθηκαν στο TAXISNET

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για τον QR Code που θα βρουν οι ιδιοκτήτες σε κάθε ειδοοποιητήριο.

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 βρίσκουν από σήμερα, Παρασκευή 13.11.2020, στο Taxisnet οι ιδιοκτήτες οχημάτων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας, το φετινό ειδοποιητήριο, που είναι διαθέσιμο από σήμερα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για να πληρώσουν τα τέλη κυκλoφορίας 2021, περιλαμβάνει και έναν QR Code.

Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη, μέσω mobile banking, χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους υπόχρεους να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισκέπτονται τις τράπεζες για να πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών.