Υγεία - Περιβάλλον

Περιφέρεια Αττικής: ιατρικός εξοπλισμός στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, πραγματοποίησε την Παρασκευή συνάντηση με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατά τη συνάντηση ο κ. Πατούλης υπέγραψε την απόφαση χρηματοδότησης για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού σε στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής, ύψους 6 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της σχετικής Δράσης είναι η ενίσχυση του εξοπλισμού στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας, ειδικά αυτή την περίοδο της μεγάλης υγειονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας και οι ανάγκες στις υγειονομικές δομές, έχουν πολλαπλασιαστεί.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε τα εξής: «Σήμερα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, υπέγραψα την απόφαση να χρηματοδοτήσουμε με 6 εκ. ευρώ από τα διαθέσιμα του ΠΕΠ Αττικής, την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού σε στρατιωτικά νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής. Σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας λόγω της πανδημίας, τώρα που οι υγειονομικές μας δομές χρειάζεται να στηριχθούν, οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και να συστρατευθούμε στην κοινή προσπάθεια, κάνοντας βήματα μπροστά, γνωρίζοντας και την ευαισθησία του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Είμαι σε θέση να διαβεβαιώσω πως θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις για τη στήριξη των νοσοκομείων της Αττικής, με τη βοήθεια και του επόμενου ΕΣΠΑ, της περιόδου 2021 – 27, προκειμένου να συνδράμουμε και περαιτέρω την προσπάθεια του κεντρικού κράτους αλλά και να ενισχύσουμε το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων αυτών. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και ενεργά, στο πλευρό του υγειονομικού μας προσωπικού και των πολιτών. Σε αυτή την εθνική μάχη είμαστε όλοι μαζί».

Ο Υπ. Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη και φίλο κ. Γιώργο Πατούλη διότι μέσα από τις συνέργειες φορέων της Κυβέρνησης - όπως εδώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Περιφέρεια- απορροφώνται Ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά την έξυπνη κίνηση της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει αγορά εξοπλισμού για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και να τα καρπωθεί, όχι μόνο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και η κοινωνία ευρύτερα, δεδομένου ότι κάτω από τις συνθήκες που βιώνουμε αυτή την στιγμή από την πανδημία, τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία είναι στην διάθεση και στις υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας για να συνδράμουν σε αυτήν την κρίσιμη φάση.

Μόνο από τέτοιες έξυπνες λύσεις από τέτοιες συνέργειες όπως εδώ ανάμεσα στην Περιφέρεια και το Υπουργείο, θα εξευρεθούν επιπλέον λύσεις που πραγματικά είναι παρά πολύ αναγκαίες αυτήν την περίοδο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πατούλη και προσβλέπουμε σε μια ακόμα στενότερη συνεργασία, με κοινωνικό αποτύπωμα και για τις Ένοπλες Δυνάμεις, και ευρύτερα. Καλή δύναμη και ευχαριστούμε».