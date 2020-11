Κοινωνία

Lockdown: μαραθώνια συνεδρίαση για τα σχολεία

Το Σάββατο οι σχετικές ανακοινώσεις από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Μαραθώνια είναι η συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητείται η λειτουργία ή μή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αποσταλεί στον πρωθυπουργό η εισήγηση των λοιμωξιολόγων, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από την υπουργό Παιδείας το Σάββατο.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σενάριο που φαίνεται ως επικρατέστερο είναι να κλείσουν τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στις επιβαρυμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις από και προς τα σχολεία.