“’Γέφυρα”: πότε ξεκινά η καταβολή της κρατικής επιδότησης

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε την Παρασκευή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

«Εγκρίθηκε, σήμερα, το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» της Ελληνικής Κυβέρνησης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp). Η έγκριση ανοίγει τον δρόμο για να ξεκινήσει, στα τέλη του μήνα, η καταβολή της κρατικής επιδότησης στους δικαιούχους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό καθεστώς, ύψους 665 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού συνάδει με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Επισήμανε ακόμα ότι το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» εστιάζει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά επιπλέον καλύπτει και δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, στις 31 Οκτωβρίου. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 160.467. Η επεξεργασία τους βρίσκεται σε εξέλιξη και στα τέλη Νοεμβρίου προγραμματίζεται η πληρωμή σημαντικού αριθμού επιδοτήσεων προς δικαιούχους πολίτες.

Όσοι δανειολήπτες υπέβαλαν αίτηση, μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/).

Ένα σημαντικό βήμα, για να αρχίσει η εκταμίευση πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς τους πληττόμενους από τον κορονοϊό ευάλωτους δανειολήπτες, έχει, πλέον, πραγματοποιηθεί. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές με οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη».