Υγεία - Περιβάλλον

Κωνσταντινίδης στον ΑΝΤ1: Είμαστε σε υγειονομικό πόλεμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο αναισθησιολόγος του Νοσοκομείου “Παπανικολάου”, για την κατάσταση στις ΜΕΘ, τον όγκο δουλειάς γιατρών και νοσηλευτών και την ψυχολογική πίεση που υπόκεινται.