Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στην δυτική Μακεδονία για τα κρούσματα κορονοϊού σε μινκ και εκτροφείς (βίντεο)

Θανάτωση χιλιάδων ζώων θα γίνει το Σάββατο. Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα στις φάρμες. Ποια μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Βορίδης.

Ανησυχία και κραυγή απόγνωσης απο εκτροφείς μινκ στην δυτική Μακεδονία, μετά τα κρούσματα σε ζώα και εκτροφείς, που οδηγούν στην απόφαση, σε πρώτη φάση να θανατωθούν το Σάββατο περίπου 2.500 ζώα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών που πραγματοποιεί το Υπουργείο για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της υγείας των ζώων, με αφορμή τα κρούσματα της νόσου COVID19 που έχουν εντοπιστεί τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε ζώα σε μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας, έχει θέσει σε επιφυλακή όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής μετάδοσης της νόσου.

Συγκεκριμένα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Ανίχνευσης SARS-CoV-2 σε μονάδες εκτροφής μινκ το οποίο έχει εκπονήσει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και προβλέπει τη διενέργεια εντατικών ελέγχων στις μονάδες εκτροφής στις οποίες έχουν πρωτίστως εντοπιστεί κρούσματα της νόσου σε εργαζόμενους που απασχολούνται στις μονάδες αυτές.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου σε μονάδα εκτροφής μινκ στο Καλονέρι Δήμου Βοΐου Κοζάνης, εντοπίστηκαν κρούσματα σε 2 εργαζόμενους και πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε 9 ζώα στις 12 Νοεμβρίου. Ακολούθησε εργαστηριακή εξέταση την ίδια ημέρα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης όπου διαπιστώθηκε ότι και τα 9 ζώα είναι θετικά και δρομολογήθηκε η θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων της συγκεκριμένης μονάδας.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ έχουν εντοπιστεί κρούσματα της νόσου σε εργαζόμενους μονάδας εκτροφής μινκ στη Σιάτιστα (Πουρλέτι) του Δήμου Βοΐου Κοζάνης (2 κρούσματα) καθώς και στις περιοχές του Κρανοχωρίου (1 κρούσμα) , του Καλοχωρίου (1 κρούσμα) και της Μεσοποταμιάς/Αγίας Κυριακής (5 κρούσματα) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Στις συγκεκριμένες μονάδες έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί άμεσα έλεγχος των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει μετάδοση της νόσου και στα ζώα και αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Φωτεινή Αραμπατζή έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Γιώργος Στρατάκος, ο κ. Σπύρος Γεωργίου από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, κ. Θωμάς Αλεξανδρόπουλος και οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί, ο αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κ. Αναγνώστης Αργυρίου και ο αναπληρωτής Διευθυντής Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , κ. Σωκράτης Ηλιάδης, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την διαχείριση της κρίσης και τη θέση σε εφαρμογή του «μηχανισμού αντιμετώπισης πρωτοεμφανιζόμενου νοσήματος» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο μηχανισμός αφορά στη λήψη μέτρων, τόσο για την προσβεβλημένη εκμετάλλευση και τη ζώνη ελέγχου γύρω από αυτήν, όσο και για τις εκμεταλλεύσεις με υπόνοια κρούσματος.

Στόχος όπως είπε, η κ. Υφυπουργός είναι «στην αρχή του φαινομένου ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού σε άλλες μονάδες και η θωράκιση πάνω απ΄ όλα της υγείας των εργαζομένων για την οποία επιλαμβάνονται αρμοδίως ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας». Μάλιστα συμφωνήθηκε με την ΓΓΠΠ η διενέργεια 600 rapid τεστ σε όλους τους εργαζόμενους όλων των μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων από τον ΕΟΔΥ.

Τα εφαρμοζόμενα μέτρα ως προς την προσβεβλημένη εκμετάλλευση- εκτροφή, προβλέπουν:

Δημιουργία ζώνης ελέγχου τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων γύρω από την εκτροφή, λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό ανάγλυφο, την πυκνότητα και τη χωροταξική κατανομή των λοιπών εκμεταλλεύσεων γουνοφόρων ζώων στην περιοχή.

Άμεση απογραφή και επιτόπια θανάτωση όλων των γουνοφόρων ζώων της εκμετάλλευσης, υπό επίσημη κτηνιατρική εποπτεία και κατά τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού Sars-Cov-2.

Καταστροφή με υγειονομική ταφή και υπό επίσημη κτηνιατρική εποπτεία των πτωμάτων των ζώων της εκμετάλλευσης.

Διεξαγωγή επιζωοτιολογικής διερεύνησης.

Απαγόρευση εισόδου και εξόδου κατοικίδιων θηλαστικών δίχως την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, με εξαίρεση τα κατοικίδια θηλαστικά που έχουν πρόσβαση αποκλειστικά στους χώρους διαμονής των ανθρώπων.

Ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας έχοντας ήδη θέσει σε εφαρμογή το δόγμα της Ενιαίας Υγείας, το οποίο προβλέπει τη στενή συνεργασία του ΥπΑΑΤ με το Υπουργείο Υγείας στην κατεύθυνση θωράκισης της Δημόσιας Υγείας και τονίζει τη στενή συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ινστιτούτο Παστέρ και την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».