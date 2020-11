Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: η στροφή στις ηλεκτρονικές αγορές “φούντωσε” τις e-απάτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνιστούν οι ειδικοί, προτείνοντας οι καταναλωτές να προτιμούν αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τι λέει η Operation Manager του Brandsgalaxy.gr, Νικολέτα Μπόμπου.