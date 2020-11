Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τι έδειξαν οι έλεγχοι από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στην περιφέρεια (εικόνες)

Τα αποτελέσματα των δωρεάν ελέγχων σε πολίτες, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες και σήμερα, Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά:

Ξάνθη

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε δωρεάν δειγματοληπτικός έλεγχος drive through από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στην Ξάνθη, απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου. Συνολικά, έγιναν 215 έλεγχοι και βρέθηκαν 16 θετικά (7,44%). Πρόκειται για 7 άνδρες και 9 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

Δράμα

Οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν drive through δειγματοληπτικό έλεγχο στο πάρκο Κομνηνών στη Δράμα, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 20 έλεγχοι και βρέθηκαν 4 κρούσματα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Λάρισα

Δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στη Σκεπαστή Αγορά της Λάρισας από κλιμάκια των Κινητών Ομάδων του ΕΟΔΥ. Διενεργήθηκαν 595 έλεγχοι και ανευρέθηκαν 34 κρούσματα (5,7%). Πρόκειται για 14 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

Γαύριο, Άνδρος

Drive through έλεγχος από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενεργήθηκε στο Λιμάνι Γαυρίου της Άνδρου, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Εξετάστηκαν 59 πολίτες, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Ρόδος

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στο 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, στο χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος και στην oδό Αγίων Αποστόλων έξω από το Γ.Ν. Ρόδου. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 56 έλεγχοι τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Αρεόπολη, Λακωνία

Οι Κινητές Ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησαν δωρεάν drive through δειγματοληπτικούς ελέγχους την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στην Αρεόπολη και την Επαρχιακή Οδό Αρεόπολης-Γερολιμένα. Συνολικά τις δύο ημέρες διενεργήθηκαν 122 rapid test, τα οποία ήταν όλα αρνητικά.