Κόσμος

“Ελληνικό χρώμα” σε διεθνή απάτη για φθηνότερη συνδρομητική τηλεόραση

Σε πόσα εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η λεία του κυκλώματος. Παράλληλες έρευνες σε πολλές χώρες, με συμμετοχή και της ΕΛ.ΑΣ.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση, για την εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικού δικτύου, το οποίο διέπραττε απάτες με παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Προηγήθηκε έρευνα των ιταλικών Αρχών κατά την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που δρούσε με σκοπό την παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, με την καταβολή χρηματικού τιμήματος μικρότερου από τη νόμιμη συνδρομή.

Το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε σε Ιταλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Ολλανδία και στη χώρα μας.

Για την παράνομη αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος χρησιμοποιούνταν πλατφόρμα λογισμικού που προσφέρεται από εταιρεία με νόμιμους εκπροσώπους δύο Έλληνες.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των δύο Ελλήνω, σε Αττική και βόρεια Ελλάδα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Στην Αττική:

3 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι και εξωτερικός σκληρός δίσκος,

7 εξωτερικά μέσα αποθήκευσης,

φορητό υπολογιστικό σύστημα και

2 τραπεζικές κάρτες

Στη Βόρεια Ελλάδα:

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones),

3 φορητοί υπολογιστές (laptops),

φορητή ηλεκτρονική ταμπλέτα (tablet),

4 εξωτερικά μέσα αποθήκευσης,

3 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

αποθηκευτικό μέσο τύπου NVMe,

κάρτα μνήμης τύπου microSD,

2 τραπεζικές κάρτες και

2 οχήματα.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα, για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι κατά την πανευρωπαϊκή επιχείρηση, πάνω από 5.500 διακομιστές (servers) τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ διακόπηκε το σήμα για θεατές παράνομων υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ευρώπη, οι οποίοι επωφελούνταν από αυτή την παροχή, πληρώνοντας συνδρομές πολύ χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurojust, τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνούν τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία πολλών νόμιμων παρόχων υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στην αγορά. Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.