Κοινωνία

Lockdown: σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21.00

Οι μετακινήσεις που επιτρέπονται. Τι ισχύει για delivery και take away μετά τις 21.00. Πότε κλείνουν τα καταστήματα τροφίμων.

Σε εφαρμογή βρίσκεται από απόψε ο περιορισμός στις μετακινήσεις των πολιτών σε όλη τη χώρα, από τις 21:00 έως τις 5:00 το πρωί. Οι μετακινήσεις που επιτρέπονται είναι αυστηρά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων σε κοντινή απόσταση από την κατοικία.

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις κατά τις συγκεκριμένες ώρες γίνονται με βεβαίωση εργαζομένου αν η μετακίνηση πραγματοποιείται για λόγους εργασίας ή με αποστολή SMS ή έντυπη βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης, αν πρόκειται για μετακινήσεις για λόγους υγείας (με sms με τον κωδικό 1) ή για κίνηση με το κατοικίδιο (sms με τον κωδικό 6).

Κατά αντιστοιχία προσαρμόζεται και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων, των φαρμακείων, των συνεργείων αυτοκινήτων, τα οποία θα κλείνουν πλέον όλα στις 20.30 το βράδυ.

Σχετικά με την εστίαση η παράδοση κατ' οίκον (delivery) επιτρέπεται και μετά τις 9.00 το βράδυ και μέχρι το κλείσιμο των καταστημάτων που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Επίσης, επιτρέπεται και η παραλαβή από τα καταστήματα (take away), η οποία όμως δεν μπορεί να αποτελεί τον βασικό λόγο μετακίνησης και γίνεται μόνο στο πλαίσιο ενός από τους προβλεπόμενους λόγους κατ' εξαίρεσης μετακίνησης.

Ρυθμίσεις για την ομαλή κίνηση επιβατών ακτοπλοΐας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας

Διευκρινήσεις για τις μετακινήσεις των επιβατών των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της χώρας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από 21:00 έως και 05:00, δίνει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως ανακοινώθηκε οι επιβάτες αυτοί μπορούν να μεταβαίνουν μετά την άφιξη των πλοίων στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για την χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων με τις οποίες μπορούν να μετακινηθούν κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας.