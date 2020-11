Πολιτική

Ο Πολάκης χωρίς μάσκα και η κόντρα για τις ΜΕΘ του “Σωτηρία”

Νέο “φάουλ” από τον βουλευτή και γιατρό. “Βολές” ΣΥΡΙΖΑ για τις κλίνες που χρηματοδότησε η Βουλή και η απάντηση του Υπ. Υγείας. Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ και για τα ΜΜΜ.

Σε νέο φάουλ εν μέσω καραντίνας υπέπεσε ο Παύλος Πολακης. Επισκέφθηκε τις ΜΕΘ στο «Σωτηρία» και γύρισε βίντεο έξω από αυτές, υποστηρίζοντας ότι κάποιες μονάδες από αυτές με 25 κλίνες δεν λειτουργούν, όμως χωρίς να φορά μάσκα.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπ. Υγείας, καλούσε τον Πάυλο Πολάκη να ζητήσει συγγνώμη, αναφέροντας «Ο κ. Πολάκης επισκέφθηκε το ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και είδε 50 λειτουργικές κλίνες, στις οποίες ήδη νοσηλεύονται 15 συμπολίτες μας. Δεν πίστεψε τον Πρόεδρο της Βουλής. Δεν πίστεψε τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Δεν πίστεψε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Πίστεψε, όμως, τα ψέματά του. Ας ζητήσει έστω και τώρα συγγνώμη. Μία από το προσωπικό του Νοσοκομείου για την αναστάτωση που προκάλεσε το σόου του. Και μία από όλους τους Έλληνες, που τον είδαν για μία ακόμη φορά να μη φοράει μάσκα και μάλιστα μέσα σε Νοσοκομείο αναφοράς».

Ο καυγάς συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, με δηλώσεις που έκανε στην Βουλή ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, αναφορικά με δηλώσεις τους για την λειτουργία των 50 κλινών ΜΕΘ που έκανε δωρεά η Βουλή στο «Σωτηρία».

Το «Σωτηρία» επισκέφθηκαν την Παρασκευή και ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαζί με την Γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος, Δημήτρης Τζανακοπουλος και με την Όλγα Γεροβασίλη, που ζήτησαν την παραίτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου επιμένοντας ότι είπε ψέματα για τις ΜΕΘ. Σε δηλώσεις του ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων, «Επισκεφτήκαμε την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δυναμικότητας 50 κλινών που έχει δωρίσει η Ελληνική Βουλή και έχει χρηματοδοτηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού. Η ΜΕΘ αυτή χωρίζεται σε 4 υπομονάδες όπου οι δύο από αυτές είναι δυναμικότητας 12 κλινών και οι άλλες δύο 13 κλινών. Αυτή τη στιγμή από αυτές τις 4 υπομονάδες λειτουργούν, μία υπομονάδα δυναμικότητας 12 κλινών και άλλη μία 13 κλινών στην οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 2 ασθενείς με μειωμένο και μετανικημένο προσωπικό. Οι άλλες δύο υπομονάδες δυναμικότητας 12 και 13 κλινών αντίστοιχα δεν είναι αυτή τη στιγμή λειτουργικές. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας συναντηθήκαμε με τον Διοικητή του νοσοκομείου ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε αρνήθηκε αναιτιολόγητα να μας δείξει τη λίστα του προσωπικού που υπηρετεί στη μονάδα αυτή των 50 κλινών»

Το Υπουργείο Υγείας πάντως επιμένει ότι και οι πενήντα κλίνες είναι σε λειτουργία.





Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ για ΜΜΜ, πλειστηριασμούς και στήριξη αδύναμων

Τα «πυρά» του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Κυβέρνησης είναι πυκνά και αφορούν διάφορους τομείς.

Σε δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιου Καλπάκη αναφέρεται «Την ώρα που 350 εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ μπαίνουν σε καραντίνα, ο κ. Καραμανλής, ξεχνώντας την παραδοχή εγκληματικού εφησυχασμού για τις δημόσιες συγκοινωνίες από τον κ. Μητσοτάκη, επανέλαβε σήμερα τις γνωστές ασυναρτησίες: πως δεν αποδεικνύεται ότι τα ΜΜΜ είναι εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Η κυβέρνηση που υποχρεώνει μέχρι και τα ταξί να έχουν έναν μόνο επιβάτη για να μη μεταδίδεται ο ιός, πουλάει τρέλα πως στις δημόσιες συγκοινωνίες, που παστώνονται καθημερινά εδώ και τόσους μήνες οι πολίτες, «δεν κολλάει». Την ίδια ώρα, η αυτοψία των εποπτών δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής διαψεύδει τους αστείους ισχυρισμούς και υπογραμμίζει το αυτονόητο: πως τα ΜΜΜ αποτελούν εστίες μετάδοσης της πανδημίας».

Την ίδια ώρα, ο Αν. Τομεάρχης Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ζητά μέτρα προστασίας εργαζόμενων και επιβατών, δηλώνοντας «δυστυχώς στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα του ΟΑΣΘ έρχεται να προστεθεί και η επιβεβλημένη καραντίνα στην οποία τέθηκαν 350 εργαζόμενοι μετά την ανίχνευση 46 κρουσμάτων. Οφείλει η διοίκηση του Οργανισμού να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αλλά και του επιβατικού κοινού. Παράλληλα και παρά το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση έχει μειωθεί αισθητά την εβδομάδα που διανύουμε, απαιτείται ένας ορθολογικός σχεδιασμός για να συνεχίσουν να εκτελούνται απρόσκοπτα τα δρομολόγια. Την ίδια ώρα ωστόσο από το βήμα της Βουλής ο ανεκδιήγητος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επανέλαβε πως «δεν υπάρχει καμία μελέτη και κανένα στοιχείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αποδεικνύει πως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι εστία μετάδοσης του ιού». Ένας ισχυρισμός που καταρρίπτεται και από τα δεκάδες κρούσματα στον ΟΑΣΘ αλλά και από την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι επόπτες δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής στους σταθμούς Μετρό και ΗΣΑΠ στην Ομόνοια επισημαίνοντας στην αναφορά τους πως «δεν τηρείται το μέτρο της αποστασιοποίησης για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, με αποτέλεσμα οι χώροι αυτοί των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να είναι εστίες μετάδοσης του κορονοϊού, με κίνδυνο για τους επιβαίνοντας και τη Δημόσια Υγεία γενικότερα». Αντί να προσπαθεί ο κύριος Καραμανλής να αποδράσει από την πραγματικότητα με τα γνωστά του ψεύδη και τις αλχημείες του, τον προτρέπουμε να ακολουθήσει το παράδειγμα του κυρίου Μητσοτάκη και να προχωρήσει σε μία γενναία αυτοκριτική για την απραξία των τελευταίων 14 μηνών».

Παράλληλα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπροσώπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, αναφερόμενος σε ευάλωτα νοικοκυριά, αναφέρει «Δυο μήνες πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ρωτούσε στη Βουλή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εάν η κυβέρνηση θα διευρύνει την προστασία των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα που, εν μέσω πανδημίας, τους έχουν κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω οφειλών. Ουσιαστική απάντηση στο ερώτημά μας δεν πήραμε, πέρα από την παράθεση ορισμών αριθμών μέσω του αρμόδιου υπουργείου. Τον περασμένο Μάιο εκδόθηκε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση για ένταξη νοικοκυριών, που τους είχε αποκοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα έως και τις 30 Απριλίου, στον ειδικό λογαριασμό επανασύνδεσης που θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Τα ερωτήματά μας παραμένουν αναπάντητα: Προτίθεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας α) να αυξήσει τον προϋπολογισμό παρατείνοντας την ημερομηνία πέραν της 30/04/2020 για να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και β) να πραγματοποιήσει ένα στοχευμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και καταναλωτών σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, ώστε να αξιοποιήσουν το μέτρο; Η ένταση της υγειονομικής και της οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπει αμφιταλαντεύσεις. Ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους, οφείλουμε να αναπτύξουμε ένα πολύπλευρο, αποτελεσματικό δίκτυ προστασίας. Ναι, πρέπει να μείνουμε ασφαλείς, αλλά πρέπει να έχουμε και πρόσβαση σε βασικά αγαθά, στο νερό, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην περίθαλψη.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου, σχετικά με την αναστολή πλειστηριασμών που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην Βουλή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να κοροϊδεύει τους πολίτες που βρίσκονται σε απόγνωση. Αφού ψήφισε τον πτωχευτικό κώδικα και κατήργησε την προστασία πρώτης κατοικίας, για να εμφανιστεί δήθεν διαλλακτικός και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το χθεσινό φιάσκο του στη Βουλή ανακοίνωσε δήθεν αναστολή πλειστηριασμών. Ανακοίνωσε δηλαδή ως καινούργιο κάτι που είχε ήδη εξαγγείλει από τις 13 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, όταν έλεγε πως «δεν θα γίνει κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του έτους». Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να δουλεύει τον κόσμο και να αποσύρει άμεσα τον πτωχευτικό κώδικα που ψήφισε εν μέσω πανδημίας και της μεγαλύτερης μεταπολεμικής ύφεσης».