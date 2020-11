Πολιτική

Κορονοϊός: σε καραντίνα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. Τι έδειξε το πρώτο τεστ στο οποίο υποβλήθηκε.

Σε καραντίνα μπήκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

Η επαφή του με πρόσωπο του περιβάλλοντός του, το οποίο βρέθηκε θετικό σε τεστ κορονοϊού, οδήγησε τον υπουργό σε προληπτική απομόνωση στο σπίτι του.

Όπως έκανε γνωστό, έχει ήδη υποβληθεί σε τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Παρ' όλα αυτά, για προληπτικούς λόγους, όπως ανέφερε, θα είναι σε απομόνωση, ενώ θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του στο υπουργείο.

