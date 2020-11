Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: η χοληστερίνη, ο “Πόνος Lockdown” κι ο παιδικός διαβήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγκυρη ενημέρωση από ειδικούς και συμβουλές ευεξίας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου. Νέα ενότητα “Υγεία και Ζώα”.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ανακαλύπτουμε πώς να αισθανόμαστε καλά ό,τι και αν μας συμβαίνει, πώς μπορούμε να μειώσουμε τη χοληστερίνη με φυσικούς τρόπους, πώς καταπονείται το σώμα μας από τον «Πόνο lockdown» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Διαβήτη τύπου 1.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, μαθαίνουμε ποια διατροφή προστατεύει από τον μεταλλαγμένο κορονοϊό και πόσο μας επηρεάζει η Ψυχική «Κόπωση Πανδημίας». Στην ενότητα «Υγεία και Ζώα» βλέπουμε τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το πλύσιμο του σκύλου μας και τον COVID-19.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla