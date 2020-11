Life

VICE SPECIALS: Οι Αδέσποτες Ιστορίες της Αίγινας (εικόνες)

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι Αδέσποτες Ιστορίες της Αίγινας».

Τα αδέσποτα ζώα είναι ένα από τα πιο σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων ξεπερνάει κατά πολύ το ένα εκατομμύριο στη χώρα. Μέσα στα χρόνια, κράτος και δήμοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Το VICE ταξίδεψε στο νησί της Αίγινας, ένα νησί «πρότυπο» που μπορεί να λειτουργήσει ως το πρώτο μοντέλο για τη διαχείριση των αδέσποτων για πολλές πόλεις της χώρας.

Η Αίγινα είναι το ζωντανό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι όταν οι τοπικές αρχές, οι επίσημες φιλοζωικές δομές, οι εθελοντές και οι ομάδες πολιτών παραμερίσουν προσωπικές διαφωνίες και συνεργαστούν, μπορούν να χτυπήσουν στη ρίζα το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων και να αλλάξουν τη μεγάλη εικόνα προς το καλύτερο.

Επισκεφθήκαμε και καταγράψαμε τις συνθήκες διαβίωσης περίπου ενενήντα αδέσποτων σκύλων στο μοναδικό, επίσημα αναγνωρισμένο από το κράτος καταφύγιο σκύλων της Αίγινας, το Προστασία Ζώων Αίγινας-Αγκιστρίου. Μιλήσαμε με τη διαχειρίστριά του, Έλενα Φουντούκη και για το πώς έφτασε να θεωρείται ένα από τα πρότυπα καταφύγια στην Ελλάδα. Γνωρίσαμε από κοντά μερικούς από τους πιο δυναμικούς εθελοντές του νησιού που άλλαξαν όλοι τους τη ζωή και αφιερώνουν την κάθε μέρα τους στη διάσωση, φροντίδα και προστασία αδέσποτων.

Ο Στράτος Ιακωβίδης, η Σάντυ Καλαμάρας και η Λορέτα Λόρι καταθέτουν τις προσωπικές μαρτυρίες τους για τα ζώα του δρόμου.

Μιλήσαμε με την ιδρύτρια της Φάρμα Καταφύγιο Βρούβα, την Αλεξία Παπαγιάννη, που μέσα από μεγάλη και πολυετή προσπάθεια μαζί με τους φίλους της, όπως τονίζει η ίδια, δημιούργησαν κάτι ανάμεσα σε φάρμα, καταφύγιο ζώων και οικοκοινότητα για τα διασωσμένα ζώα που φιλοξενούν στα ημιορεινά βουνά του νησιού.

Τέλος, παρουσιάζουμε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής δεσποζόμενων σκύλων και τη δημιουργία μητρώου κατοικίδιων από τον Δήμο Αίγινας που εφαρμόζεται τα τελευταία τρία χρόνια. Εμπνευστές του, η Μ.Κ.Ο. Zero Stray Pawject με έδρα τη Νέα Υόρκη και οι ιδρυτές της Θοδωρής και Σίλια Μουμτζίδη που ξεκίνησαν την όλη προσπάθεια με αφορμή τον σκύλο τους Caprice, λίγα χρόνια πριν.

Μαζί τους οι τοπικές αρχές και η κοινωνία της Αίγινας κάνουν μια συντονισμένη προσπάθεια να εκμηδενίσουν τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων μέσα από την ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων σκυλιών και τη στείρωση τους.

Αυτές είναι, λοιπόν, «Οι Αδέσποτες Ιστορίες της Αίγινας» που στόχο έχουν να αναδείξουν ότι η Αίγινα δίκαια φιλοδοξεί και μπορεί να γίνει η πρώτη κοινότητα στην Ελλάδα χωρίς αδέσποτα.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

