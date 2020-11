Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: ένταση σε αστυνομικό έλεγχο για συγχρωτισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν λεκτικά σε αστυνομικούς που επιχείρησαν να τους ελέγξουν, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα προς το μέρος τους...

Ένταση επικράτησε απόψε στην πλατεία της Νικόπολης, δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου μετέβη περιπολικό ύστερα από κλήση για συνάθροιση ατόμων, παρά τους περιορισμούς που ισχύουν για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν λεκτικά στα μέλη του πληρώματος που επιχείρησαν να τους ελέγξουν, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα προς το μέρος τους, χωρίς να αναφερθεί πάντως κάποιος τραυματισμός.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, ενώ στην περιοχή κλήθηκαν αστυνομικές ενισχύσεις και ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκαν δύο προσαγωγές και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο επεισόδιο.