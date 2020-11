Κοινωνία

Κορονοϊός - Εξάρχεια: προσαγωγές και πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων

Επεισοδιακή ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, μετά και τις προσαγωγές σε Πολυτεχνείο και Πολυτεχνειούπολη...

Σε τέσσερις προσαγωγές προχώρησε απόψε η ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια, ενώ επέβαλε πρόστιμα σε εννέα άτομα στην ίδια περιοχή, για παραβίαση των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού.

Είχε προηγηθεί συγκέντρωση ατόμων που διαμαρτυρήθηκαν για τις αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα, νωρίς το απόγευμα, στο Πολυτεχνείο και στην Πολυτεχνειούπολη, για την εκκένωση των χώρων.

Υπενθυμίζεται, ότι από τον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου προσήχθησαν 68 άτομα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ από την Πολυτεχνειούπολη 24.

Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου.