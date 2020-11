Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: ήττα από τον... Μίσιτς της Εφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασυγκράτητος επιθετικά ο παίκτης της τουρκικής ομάδας

Ένας... ασυγκράτητος επιθετικά Βασίλιε Μίσιτς (carreer high με 33 πόντους), ο οποίος «εξέθετε» σε κάθε προσπάθειά του την άμυνα του Παναθηναϊκού, υποχρέωσε τους «πράσινους» στη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα και τέταρτη στο σύνολο στην εφετινή Euroleague. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 77-80 από την Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ, για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 2-4 και την τουρκική ομάδα να σπάει μία... κατάρα 14 ετών (σ.σ. τελευταία φορά που είχε νικήσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό ήταν το 2006).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τους Σέιν Λάρκιν και Μπράιαντ Ντάνστον, ενώ έχασε από το πρώτο δεκάλεπτο και τον Ροντρίγκ Μπομπουά (χτύπησε στο πρόσωπο μετά από επιθετικό φάουλ του Φόστερ), πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη και το τρίτο «διπλό» στην Ευρώπη (ρεκόρ 4-3).

Το κενό του τραυματία, Νεμάνια Νέντοβιτς, αποδείχθηκε δυσαναπλήρωτο για τον Παναθηναϊκό, κυρίως στην περιφέρεια (7/23 τρίποντα), παρά την υπερπροσπάθεια του Σέλβιν Μακ στο ντεμπούτο του (ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με 18π., 3/4τρ.), αλλά και του Γιώργου Παπαγιάννη (16π., 6ρ.). Την ίδια στιγμή, η σκληρή άμυνα των «πράσινων» δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και μοιραία ήρθε η τέταρτη ήττα, πριν τη δύσκολη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στην Ισπανία, απέναντι σε Βαλένθια (9η αγωνιστική, 17/11) και Μπασκόνια (10η αγωνιστική, 19/110.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 40-36, 54-59, 77-80

Ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε στο πρώτο δεκάλεπτο την υπεροχή του στον τομέα των ριμπάουντ (11 έναντι 4 των Τούρκων) και το ζεστό... χέρι των Παπαπέτρου και Φόστερ. Ωστόσο, όσο καλοί ήταν στην επίθεση οι «πράσινοι», τόσο ασύνδετοι ήταν στην άμυνα (είχαν τρία λάθη), με τους Πλάις, Μίσιτς και Σιμόν να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην επιτρέπουν στο «τριφύλλι» να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας (σ.σ. η μεγαλύτερη ήταν το 14-9 στο 6΄, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 22-21).

Με τον Σέλβιν Μακ να σημειώνει από τα 6.75, στο 11ο λεπτό, τους πρώτους πόντους του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (27-21), οι «πράσινοι» προσπάθησαν να επιβάλουν το ρυθμό τους, αλλά κάθε φορά που ξέφευγαν στο σκορ, τους πρόδιδε η άμυνα, με τον Μίτσιτς να συνεχίζει ακάθεκτος το... έργο του στην επίθεση, έχοντας βοήθεια από τον Μπαλμπάι και κρατώντας την Αναντολού σε απόσταση αναπνοής. Το «τριφύλλι» με το δεύτερο τρίποντο του Μακ στον αγώνα, έγραψε το 38-33 στο 19΄, αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τα αντίπαλο στρατόπεδο, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +4 (40-36).

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να... χωλαίνει και επιθετικά στην τρίτη περίοδο, τη στιγμή που ο Μίτσιτς κρατούσε το ρυθμό από τα 6.75 και χάριζε στην Αναντολού την ανατροπή στο 26΄, μετά από επιμέρους σκορ 8-14 (48-50). Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά αδυνατώντας να αναχαιτίσουν τον Σέρβο γκαρντ (είχε φτάσει τους 29 πόντους), το σκηνικό δεν άλλαξε, με την Αναντολού να κλείνει την περίοδο στο +5 (54-59).

Με το... καλημέρα του τελευταίου δεκαλέπτου, η Αναντολού εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (55-65 στο 32΄), έχοντας ενεργοποιήσει και την άμυνα της, τη στιγμή που ο Σιμόν είχε πάρει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος από τον Μίτσιτς, γράφοντας στο 35΄ το 61-70. Γουάιτ και Μακ μάζεψαν τη διαφορά στο -4 (66-70 στο 36΄), αλλά λάθη, αστοχία και χαμένα ριμπάουντ στο τελευταίο τρίλεπτο, δεν άφηναν ελπίδες για ανατροπή, παρά το τρίποντο του Παπαγιάννη και τις 2/2 βολές του Παπαπέτρου στα 22΄΄ που μείωσαν σε 76-79...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο, Γιόβτσιτς, Νέντοβιτς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μακ 18 (3), Παπαγιάννης 16 (1), Μποχωρίδης 2, Παπαπέτρου 12 (1), Κασελάκης, Καλαϊτζάκης, Φόστερ 6, Γουάιτ 11 (1), Μήτογλου 7, Μπέντιλ, Σαντ-Ρος 5 (1).

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπομπουά, Σίνγκλετον, Μπαλμπάι 9 (1), Μορμάν 7, Τουντσέρ 5 (1), Πλάις 8, Μίτσιτς 33 (7/13 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ασίστ), Άντερσον 6, Σιμόν 12 (1).