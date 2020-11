Κόσμος

Τραμπ: ο χρόνος θα δείξει ποιος κέρδισε τις εκλογές

Οι πρώτες επίσημες δηλώσεις μετά τις εκλογές, ενώ ο Μπάιντεν φέρεται να συγκεντρώνει περισσότερους απο 300 εκλέκτορες

Ο χρόνος θα δείξει ποιος θα αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο, δήλωσε απόψε ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στις πρώτες, επίσημες δηλώσεις που έκανε σχεδόν μία εβδομάδα αφότου όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα προέβλεψαν την ήττα του στις εκλογές, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιβάλει λοκντάουν στις ΗΠΑ, υπό οποιαδήποτε συνθήκη.

Αναφερόμενος στο εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό, είπε ότι αναμένει ότι θα είναι διαθέσιμο για όλον τον πληθυσμό τον Απρίλιο. Εκτίμησε επίσης ότι θα δοθεί «πάρα πολύ σύντομα» η έγκριση για τη χρήση του εμβολίου της εταιρείας Pfizer.

Edison Research: Ο Μπάιντεν εξασφάλισε 306 εκλέκτορες

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κερδίζει και την Πολιτεία της Τζόρτζια, εξασφαλίζοντας 306 εκλέκτορες, ενώ αντιθέτως νικητής στη Βόρεια Καρολίνα αναδεικνύεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει παραδεχτεί την ήττα του, ούτε έχει μιλήσει δημοσίως από το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει 306 εκλέκτορες έναντι 232 του Τραμπ – κατά ειρωνία της τύχης 306 εκλέκτορες είχε εξασφαλίσει ο Τραμπ το 2016, όταν κέρδισε τη Χίλαρι Κλίντον.

Στην Τζόρτζια πρόκειται να γίνει ανακαταμέτρηση των ψήφων, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των δύο προεδρικών υποψηφίων ήταν πολύ μικρή, μόλις μερικές χιλιάδες ψηφοδέλτια. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει: ό,τι και αν γίνει σε αυτήν την Πολιτεία που δίνει 16 εκλέκτορες, ο Μπάιντεν έχει ξεπεράσει το όριο των 270 που του χρειάζονται για να του ανοίξουν τις πύλες του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, που δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως παρά ελάχιστες φορές μετά τις εκλογές, συνεχίζει να αμφισβητεί το αποτέλεσμα και να μιλάει για νοθεία. Για απόψε είναι προγραμματισμένο πάντως να κάνει μια ανακοίνωση, από τους κήπους του Λευκού Οίκου, για την εμβολιαστική στρατηγική της κυβέρνησής του απέναντι στον νέο κορονοϊό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος νωρίτερα σήμερα επέμενε ότι είναι ο νικητής των εκλογών, τις οποίες εξακολουθεί να χαρακτηρίζει «νοθευμένες». Οι υποστηρικτές του εξακολουθούν να βομβαρδίζονται από μηνύματα που τους καλούν να συμβάλουν οικονομικά για να «υπερασπιστούν τις εκλογές». Για αύριο σχεδιάζουν μια διαδήλωση στην Ουάσινγκτον, μολονότι το επιτελείο του Τραμπ δεν κατάφερε μέχρι τώρα να παρουσιάσει κάποιο απτό στοιχείο που να αποδεικνύει εκλογική νοθεία σε ευρεία κλίμακα.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να πάει στη διαδήλωση. «Θα μπορούσα να προσπαθήσω να περάσω να πω μια καλημέρα», έγραψε στο Twitter.

Οι στενότεροι συνεργάτες, υπουργοί και σύμβουλοι του προέδρου, κατά τη διάρκεια της ημέρας, διαβεβαίωναν ότι προετοιμάζονται για τη «δεύτερη θητεία» του. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα παραστεί στην ορκωμοσία του» τον Ιανουάριο, είπε χαρακτηριστικά στο Fox News η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι.

«Οι εκλογές τελείωσαν», είπε από την πλευρά της η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι επισημαίνοντας ότι ο Μπάιντεν κατέρριψε όλα τα ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 78 εκατομμύρια ψήφους σε εθνικό επίπεδο.