Ζώδια

Ζώδια: πως αντιμετωπίζουν ένα περιστασιακό χωρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ζώδια αντιδρούν με ανωτερότητα και ωριμότητα και ποια…

Σκέφτεσαι να χωρίσεις για ένα διάστημα ή βιώνεις έναν χωρισμό; Υπάρχει ένα πασίγνωστο γνωμικό περί της αγάπης που λέει: «Αν αγαπάς κάτι ας’ το να φύγει. Αν γυρίσει πίσω είναι δικό σου. Αν όχι, τότε δεν ήταν ποτέ.» Είναι το απόγειο της ανωτερότητας, της ανιδιοτέλειας, της ωριμότητας. Είναι επίσης ένα ενδεχόμενο για το οποίο οι περισσότεροι λένε, «όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Εδώ θα κάτσει, είτε του/της αρέσει είτε όχι». Κι ας μη φανούν ανώτεροι, ανιδιοτελείς και ώριμοι. Μην τρελαθούμε κιόλας…

Τέλος, είναι ένα απόφθεγμα που επικαλούνται όσοι κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, μετά από ένα χωρισμό, ελπίζοντας ότι ο άλλος θα καταλάβει πού βρισκόταν η αληθινή αγάπη (στους ίδιους, εννοείται).

Κριός

Πιθανότητες να εξαφανιστεί στο ηλιοβασίλεμα, βγάζοντας καπνούς από τον θυμό του και να μην ξανακούσεις ποτέ πια γι’ αυτόν: πάρα πολλές.

Πιθανότητες να σου γίνει κολλιτσίδα για να σε ξανακατακτήσει (αποκτάς νέο ενδιαφέρον): αρκετές.

Πιθανότητες να τον επισκεφτείς στο νοσοκομείο, γιατί θα βρει ευκαιρία να κάνει τις τρέλες που δεν τον άφηνες: ουκ ολίγες.

Πιθανότητες να βρεθείς εσύ στο νοσοκομείο, από αντικείμενα που εκτόξευσε όταν του το είπες: υπολογίσιμες.

Πιθανότητες να σε αντικαταστήσει εν ριπή οφθαλμού: ανησυχητικά πολλές.

Ταύρος

Πιθανότητες να σε κοιτάξει απλανώς και μετά να ρωτήσει τι θα φάτε για βράδυ: αρκετούτσικες, ιδίως αν το θέμα του φαγητού δεν έχει διευκρινιστεί.

Πιθανότητες να δεχτεί το διάστημα αναμονής, αν δεσμευτείς κι εσύ ότι δεν θα ξεπεράσει τη δεκαετία: χλομές.

Πιθανότητες να σου πει αθώα, «ναι αλλά σεξ θα κάνουμε έτσι δεν είναι;»: πολλές.

Πιθανότητες να θεωρήσει την πρόταση προσβλητική και παράλογη και να μη θέλει να σε ξαναδεί στα μάτια του: οι περισσότερες.

Πιθανότητες να βάλει σύντομα άλλο πρόσωπο αν όχι στην καρδιά του, τουλάχιστον στο κρεβάτι του: αρκετές, διότι είναι και αισθησιακός τύπος.

Δίδυμοι

Πιθανότητες να συμφωνήσει μετά χαράς στη νέα τάξη των πραγμάτων: πολλές σε βαθμό απογοήτευσης (δικής σου).

Πιθανότητες να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να κάνει… χμ, στενότερη παρέα με μερικά άτομα που είχε «κιαλάρει» όσο ήταν μαζί σου: παραπάνω από αρκετές.

Πιθανότητες να μην ξαναέχεις νέα του: λίγες, παρεκτός κι αν μεταναστεύσει με τον καινούργιο του έρωτα στην Αριζόνα.

Πιθανότητες να σου την πέφτει στα ενδιάμεσα: αρκετές, άμα δεν έχει κάτι καλύτερο να ασχοληθεί.

Πιθανότητες να τα ξαναβρείτε μετά από όλα αυτά: πολλές, αφού θα επιστρέψει ανανεωμένος, έχοντας πάρει …καθαρό αέρα.

Καρκίνος

Πιθανότητες να κουλουριαστεί και να κλαίει στο κατώφλι σου, μέχρι να τα πάρεις όλα πίσω: πολλές.

Πιθανότητες να «εξαφανιστεί» κάνοντας βουβές κλήσεις από απόκρυψη και περιμένοντας να τον αναζητήσεις : αρκετές.

Πιθανότητες να παίρνει μισό κιλό για κάθε μέρα του χωρισμού σας: ουκ ολίγες. Ελπίζουμε να τον αγαπάς και με τα παχάκια του.

Πιθανότητες να σκάει κάθε τόσο μύτη στη δουλειά σου, φέρνοντας τάπερ με γεμιστά ή κουτιά με παγωτίνια, γιατί τάχα τον έφερε ο δρόμος του: ενοχλητικά πολλές.

Πιθανότητες να σε αντικαταστήσει σε αυτό το διάστημα: ελάχιστες. Τυφλωμένος από τα δάκρυα, δεν θα διακρίνει τις ευκαιρίες.

Λέων

Πιθανότητες να προτείνεις κάτι τέτοιο χωρίς να σας χωρίζουν προστατευτικά κάγκελα ή αλεξίσφαιρα τζάμια και να βγεις αρτιμελής: λίγες.

Πιθανότητες να σε αντικαταστήσει σε χρόνο μηδέν: οι περισσότερες.

Πιθανότητες να τον βλέπεις διαρκώς μπροστά σου με το καινούργιο του ταίρι λες και το κάνει επίτηδες: πολλές. Και ναι, το κάνει επίτηδες.

Πιθανότητες να πέσει σε βαθιά κατάθλιψη και να καταλάβει πως μόνο εσύ ήσουν για εκείνον: λίγες, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα το μάθεις ποτέ.

Πιθανότητες να συνεχιστεί η σχέση σας μετά από ένα τέτοιο διάλειμμα: μπουα χαχα χα….

Παρθένος

Πιθανότητες να προσπαθήσει να σου αλλάξει γνώμη: Σιγά που θα σε παρακαλάμε κιόλας.

Πιθανότητες να σου απαντήσει «αν εσύ δεν θες μία, εγώ δεν θέλω εκατόν μία» και να σε φτύσει δια παντός: πάρα πολλές.

Πιθανότητες να φέρει συνεργείο απολύμανσης για το στρώμα, τα ντουλάπια και όποιο χώρο μοιράστηκες μαζί του: αρκετές.

Πιθανότητες να σε αντικαταστήσει σύντομα: λίγες. Πρέπει πρώτα να αναλύσει την αποτυχία της σχέσης σας.

Πιθανότητες περιμένοντας να ζει τη ζωή του και, σε ό,τι αφορά τη σχέση σας, δε βαριέσαι, όσα έρθουν κι όσα πάνε: Μηδενικές. Για τον Παρθένο μιλάμε!

Ζυγός

Πιθανότητες να του έδωσες τη χρυσή ευκαιρία, γιατί ήθελε να την κάνει, αλλά δεν ήξερε πώς να σου το πει: αρκετές, αλλά εσύ δεν θα έπρεπε να ξέρεις καλύτερα;

Πιθανότητες να σε βομβαρδίζει με τηλεφωνήματα και μηνύματα σε βαθμό παράνοιας (δικής σου), έτσι για να δει τι κάνεις, βρε παιδί μου: ενοχλητικά πολλές.

Πιθανότητες να βρει άλλο ταίρι στο μεταξύ: αρκετές. Δεν μπορεί τη μοναξιά, ως γνωστόν.

Πιθανότητες να κυνηγά εσένα για επανασύνδεση, ενώ έχει δημιουργήσει άλλη σχέση: αρκετές. Ας έχει και μια πισινή.

Πιθανότητες να επανασυνδεθείτε και μάλιστα να είστε καλύτερα από πριν: πολλές.

Σκορπιός

Πιθανότητες να δηλώσει οργισμένος ότι ή θα είσαστε μαζί ή θα τελειώσετε οριστικά: αρκετές.

Πιθανότητες να σε αρπάξει από τον λαιμό και να σε ταρακουνά μέχρι να ομολογήσεις με ποιον σκοπεύεις να τον αντικαταστήσεις: πολλές.

Πιθανότητες να σου έχει βάλει πομπό στο αυτοκίνητο και μικροκάμερα στην κρεβατοκάμαρα για να παρακολουθεί τις κινήσεις σου: υπολογίσιμες.

Πιθανότητες να επανασυνδεθεί τε: πολλές, αν σ’ αγαπάει. Δεν αφήνει να του φύγει κάποιος που τον ενδιαφέρει.

Πιθανότητες να σου κάνει καψόνια αφού επανασυνδεθείτε: αρκετές, αλλά εξαρτάται από το αν επέδειξες κόσμια διαγωγή στη διάρκεια του χωρισμού.

Τοξότης

Πιθανότητες να τον ενθουσιάσει η ιδέα: πολύ περισσότερες από όσες θα ήθελες.

Πιθανότητες να σε αναζητήσει στο ενδιάμεσο: άσε καλύτερα.

Πιθανότητες να σου στείλει, μετά από μήνες σιωπής, μια φωτογραφία του από τις Μπαχάμες, αγκαλιά με μια εξωτική καλλονή ή έναν παιδαρά: αρκετές.

Πιθανότητες να ξαναβρεθείτε μαζί: Παραδόξως, πολλές. Θα επιστρέψει φρεσκαρισμένος και ορεξάτος.

Πιθανότητες, μετά την επανασύνδεση, να προτείνει να επαναλαμβάνετε συχνά αυτά τα «διαλείμματα», ως ένα τρόπο ανανέωσης της σχέσης σας: αρκετές.

Αιγόκερως

Πιθανότητες να σου απαντήσει ότι ή θα μείνετε μαζί ή να το διαλύσετε μια και καλή: οι περισσότερες.

Πιθανότητες να πει όχι από αντίδραση, παρόλο που κι εκείνος το σκεφτόταν, επειδή δεν ήταν δικιά του η πρόταση: πολλές.

Πιθανότητες να τσιλημπουρδίσει στο διάστημα του χωρισμού: όχι πιο πολλές απ’ όσες όταν ήσαστε μαζί, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Πιθανότητες να σε βομβαρδίζει με τηλεφωνήματα και αιφνιδιαστικές επισκέψεις, για να τσεκάρει τι γίνεται: λίγες. Θα παίρνει τις πληροφορίες του χωρίς να εκτίθεται.

Πιθανότητες να συνειδητοποιήσει ότι είσαι η πραγματική του αγάπη και δεν θέλει

Υδροχόος

Πιθανότητες να φέρει σαμπάνια για να γιορτάσετε το πέρασμα της σχέσης σας σε ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο: πολλές, αλλά τι περίμενες κι εσύ;

Πιθανότητες να σου τηλεφωνήσει μετά από λίγο καιρό για να σε ευχαριστήσει, γιατί αποδεσμεύοντάς τον του έδωσες την ευκαιρία να γνωρίσει το Μαράκι/τον Σπυράκο: αρκετές.

Πιθανότητες να θέλει και να σου συστήσει το Μαράκι/τον Σπυράκο: μην το αποκλείεις.

Πιθανότητες να τα ξαναβρείτε: πολλές. Στο χαλαρό όμως, έτσι;

Πιθανότητες να επανατοποθετηθεί η σχέση σας σε μια πιο σοβαρή δέσμευση: τι άλλα νέα, στο σπίτι όλοι καλά;

Ιχθύες

Πιθανότητες να… την κάνει πιο γρήγορα κι από χρυσόψαρο, που το αδειάζεις από τη γυάλα σε μια λίμνη: υπολογίσιμες.

Πιθανότητες, αφού σε ακούσει χωρίς να αντιδρά, να σε ρωτήσει αν ισχύει το ρομαντικό τριήμερο στην Πράγα που προγραμματίζατε (ισχύει, έτσι δεν είναι;): αρκετές.

Πιθανότητες να εξακολουθήσει να απευθύνεται σε εσένα όταν του βουλώνει ο νεροχύτης ή θέλει συναισθηματική υποστήριξη: πολλές.

Πιθανότητες να λυθούν τα προηγούμενα προβλήματά σας όταν επανασυνδεθείτε: ποια προβλήματα;

Πιθανότητες να επανασυνδεθείτε: γιατί, πότε χωρίσατε;

Πηγή: astrologos.gr