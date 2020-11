Κόσμος

Φιλιππίνες: δεκάδες νεκροί από τον τυφώνα “Βάμκο” (εικόνες)

Απελπισμένοι πολίτες περιμένουν τα σωστικά συνεργεία έχοντας εγκλωβιστεί στις στέγες των σπιτιών τους.

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα Βάμκο, που σφυροκόπησε τις Φιλιππίνες αυτή την εβδομάδα, αυξήθηκε σε 53, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομική διεύθυνση της χώρας (PNP).

Σύμφωνα με την PNP, ακόμη 22 άνθρωποι αγνοούνται εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε ο τυφώνας, ο οποίος σάρωσε το νησί Λουζόν, όπου ζει σχεδόν ο μισός από τον πληθυσμό 110 εκατ. κατοίκων της χώρας, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται.

Ο τυφώνας Βάμκο, ο φονικότερος φέτος στις Φιλιππίνες, έπληξε μεγάλο μέρος του Λουζόν, όπου εντοπίζεται το 70% της οικονομικής δραστηριότητας στις Φιλιππίνες.

Το βάρος δίνεται τώρα στη διάσωση κατοίκων στις επαρχίες Καγκαγιάν και Ιζαμπέλα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Δεκάδες πόλεις στην Καγκαγιάν, βόρεια της πρωτεύουσας, παραμένουν πλημμυρισμένες, με την καταστροφή να πλήττει χιλιάδες οικογένειες και πολλούς να έχουν ανέβει σε στέγες σπιτιών για να σωθούν από τα νερά που έφθασαν σε ύψος διώροφου κτιρίου, όπως περιέγραψαν αξιωματούχοι.

Η ακτοφυλακή έστειλε σωστικά συνεργεία, οχήματα και φουσκωτά στο Τουγκουεγκαράο νωρίς σήμερα, ενώ θα κινητοποιούνται μέσα σε γειτονικές επαρχίες, σύμφωνα με τον επικεφαλής αξιωματικό του σώματος Τζορτζ Ουρσάμπια.

Η κοιλάδα Καγκαγιάν είναι μια περιοχή 1,2 εκατ. ανθρώπων και περιλαμβάνει πέντε αγροτικές επαρχίες. Σχεδόν 14.000 άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια ενώ οι πλημμύρες έπληξαν 343.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

«Πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί πάνω από μία εβδομάδα για να υποχωρήσουν τα νερά», εάν δεν συνεχιστούν οι βροχές, δήλωσε ο δήμαρχος του Τουγκουεγκαράο Τζέφερσον Σοριάνο στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM. Η πόλη των 163.000 κατοίκων έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι στράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας φωτογραφίες και διευθύνσεις σπιτιών με εκκλήσεις για βοήθεια. «Είμαστε ήδη για τρίτη ημέρα πάνω στη στέγη. Χρειαζόμαστε είδη πρώτης ανάγκης και ρούχα γιατί δεν έχουμε τίποτα», είπε ο Ραμίλο Λαγκούντι, κάτοικος της πόλης, στον ραδιοφωνικό σταθμό DZBB. Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες άλλοι γείτονές του βρίσκονται επίσης πάνω σε στέγες σπιτιών.

