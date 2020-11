Κοινωνία

Lockdown: “έρημη” πόλη η Αθήνα (εικόνες)

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας πειθάρχησαν στο μέτρα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας μετά τις 21:00.

