Κορονοϊός - Βραζιλία: Σχεδόν 500 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Η χώρα μετράει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό της πανδημίας παγκοσμίως, πίσω μόνο από αυτόν στις ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 29.070 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2, ενώ το ίδιο διάστημα ακόμη 456 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 164.737 νεκρούς επί συνόλου 5.810.652 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου.

Πρόκειται αντίστοιχα για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό της πανδημίας παγκοσμίως, πίσω από αυτόν των ΗΠΑ, και τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων από τον κορονοϊό στον πλανήτη, πίσω από αυτούς που καταγράφουν οι ΗΠΑ και η Ινδία.