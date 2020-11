Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: πότε και σε ποιους θα δοθεί το κοινωνικό μέρισμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι μέχρι τα μέσα του 2021 θα έχουν εξασφαλιστεί οι παρτίδες του εμβολίου για τον κορονοϊό, για όλο τον πληθυσμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», υπογράμμισε ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αναμένεται να έρθει στη χώρα μας τον Ιανουάριο κι άμεσα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων και των υγειονομικών. Μέχρι και το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2021, η Ελλάδα αναμένεται να έχει εφοδιαστεί με 25 εκ. παρτίδες εμβολίου, ποσότητα που επαρκεί για την κάλυψη όλου του πληθυσμού και με το δεδομένο ότι χρειάζονται δυο δόσεις για κάθε άνθρωπο.

Ο κ. Πέτσας απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι τα άτομα με αναπηρία, αλλά και οι ευάλωτες ομάδες, εξαιρούνται κάθετα από τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό. Συμπλήρωσε δε πως ακόμα και μετά τις 21:00 οι βοηθοί των ατόμων με αναπηρία, θα μπορούν να μετακινούνται με τον κωδικό 4 μέσω sms.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς για το κοινωνικό μέρισμα, τόνισε ότι αυτό θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα σε οικονομικά ευάλωτους πολίτες και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα. Διευκρίνισε πάντως, ότι μέσα στον σχεδιασμό δεν συμπεριλαμβάνονται αυτή τη φορά οι υγειονομικοί.

Ο κ. Πέτσας, αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας, προέβλεψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια μείωση των κρουσμάτων, αλλά θα ενισχυθεί η πίεση στο σύστημα Υγείας. Ενώ σε ότι αφορά τα σχολεία παρέπεμψε στις δηλώσεις που θα γίνουν το μεσημέρι από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Σε ότι αφορά τον εορτασμό της επετείου για το Πολυτεχνείο, ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε ότι η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία θα απαγορευτεί φέτος και ζήτησε από τις πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.