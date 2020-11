Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποκάλυψε σε ποια ομάδα θέλει να συνεχίσει την καριέρα του

Ο δις MVP του NBA μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του και πέταξε το μπαλάκι στη διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς.

Το “μπαλάκι” στη διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς πέταξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται στη Σουηδία για διακοπές και μίλησε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης για το μέλλον του.

Ο “back to back” MVP του NBA ήδη μονοπωλεί το ενδιαφέρον για το αν θα ενεργοποιήσει το supermax συμβόλαιό του ή αν θα προτιμήσει να αλλάξει ομάδα.

«Υπάρχουν πολλές φήμες. Ο καθένας έχει την άποψη του. Αλλά στο τέλος της ημέρας, θα κάνω το καλύτερο για την οικογένεια μου. Δεν βλέπω γιατί να μην είναι στο Μιλγουόκι για πολλά χρόνια. Εφόσον το Μιλγουόκι κι εγώ βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα, όσον αφορά στο να γίνουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στη λίγκα και να κερδίσουμε πρωταθλήματα, όλα είναι καλά“, δήλωσε αρχικά ο Giannis και πρόσθεσε: «Όταν αυτό αλλάξει, τότε δεν θα είναι καλό. Είναι εύκολο. Θέλω να νικάω. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Η οικογένεια μου είναι καλά, μπορώ να φροντίσω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, οπότε δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα αλλά μόνο να κερδίζω. Όσο μπορούμε να κερδίζουμε και να δημιουργούμε μία κουλτούρα νικητή, θα είναι καλό».

Ο Αντετοκούνμπο, ερωτηθείς για το συμβόλαιό του, απάντησε: «Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο. Θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα πάρουν οι Μπακς. Αν πάρουν την σωστή απόφαση, θα είμαι εκεί για πολλά χρόνια. Αν όχι, θα δούμε. Το ΝΒΑ είναι επιχείρηση και το βλέπουμε μέρα με την μέρα. Εύχομαι να μπορούμε να πετύχουμε μαζί».