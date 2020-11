Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αυστραλία: σχεδόν μια εβδομάδα χωρίς νέο κρούσμα!

Η Αυστραλία ήταν μια από τις χώρες που έλαβαν πολύ αυστηρά μέτρα, με βαρύ τίμημα για την οικονομία.

Οι τρεις πολυπληθέστερες πολιτείες της Αυστραλίας πέρασαν τουλάχιστον μία εβδομάδα χωρίς τοπική μετάδοση του νέου κορονοϊού, γεγονός που αποτελεί καλό οιωνό για την ανάκαμψη της χώρας από την πανδημία ύστερα από την έξαρση που αμαύρωσε την εντυπωσιακή αρχική ανταπόκριση της Αυστραλίας απέναντι στην Covid-19.

Η Βικτόρια, επίκεντρο της έξαρσης του ιού τους τελευταίους μήνες, κατέγραψε την 15η συνεχή ημέρα χωρίς νέα κρούσματα ούτε θανάτους λόγω της Covid-19, δύο εβδομάδες αφού η πολιτεία εξήλθε από ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια και αυστηρότερα lockdowns στον κόσμο.

Η γειτονική Νέα Νότια Ουαλία, η πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας, συμπλήρωσε επτά ημέρες χωρίς περιστατικά εντόπιας μετάδοσης, ενώ το Κουίνσλαντ έχει να καταγράψει νέα κρούσματα μετάδοσης στην κοινότητα δύο μήνες.

Η Αυστραλία μπορεί να καταγράψει την πρώτη της εβδομάδα χωρίς εντόπια μετάδοση από την εκδήλωση της πανδημίας, καθώς η υπόλοιπη χώρα δεν έχει εντοπίσει κρούσματα εδώ και εβδομάδες ή μήνες.

Το γρήγορο κλείσιμο των συνόρων της Αυστραλίας και τα αυστηρά – αλλά με βαρύ τίμημα για την οικονομία – μέτρα συγκράτησαν σε μεγάλο βαθμό την επιδημία από το να εξαπλωθεί περαιτέρω. Όμως η έξαρση του Ιουλίου στη Βικτόρια βύθισε την πολιτεία σε σκληρό lockdown 111 ημερών που έληξε στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι κάτοικοι στη Βικτόρια πρέπει πάλι να φορούν μάσκα ενώ οι δημόσιες συναθροίσεις είναι περιορισμένες, αλλά σε μία εβδομάδα αναμένεται περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Η πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, που κράτησε τα σύνορά της με την υπόλοιπη χωρά κλειστά για επτά μήνες, τα άνοιξε σήμερα.

Στην Αυστραλία έχουν επιβεβαιωθεί λίγα περισσότερα από 27.700 κρούσματα κορονοϊού από την εκδήλωση της πανδημίας – χονδρικά, ο ημερήσιος αριθμός περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες ημέρες. Η χώρα έχει καταγράψει 907 θανάτους λόγω της COVID-19.