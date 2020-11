Κοινωνία

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να κλείσουν τα δικαστήρια σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού.

Την πλήρη αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Λάρισας, ζητεί από την Κυβέρνηση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Όπως αναφέρει σε επείγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ειδικών της υγείας περί επιδημιολογικής έξαρσης στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Λάρισας, εκφράζει την ανησυχία της για την επάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί στα Δικαστήρια των παραπάνω περιφερειών, καθώς η λειτουργία τους με το υπάρχον πλαίσιο ευνοεί καθημερινά το συνωστισμό πολιτών και παραγόντων της δίκης.

Ήδη χτες (Παρασκευή 13.11.2020) αποστείλαμε στον ΕΟΔΥ αίτημα για την άμεση διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για Covid-19 στην είσοδο των τριών μεγαλύτερων Δικαστηρίων των Αθηνών (Εφετείο, Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο) καθώς και στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξει αποτύπωση της πραγματικής εικόνας και του μεγέθους του προβλήματος.

Η Δικαιοσύνη δεν έχει παύσει να λειτουργεί, ούτε πρόκειται να παύσει. Είναι όμως πλέον φανερό ότι σε συνθήκες ακραίας επιδημιολογικής έξαρσης προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η υγεία όλων.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την πλήρη αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Λάρισας, κατά τα πρότυπα της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ Β΄ 4831/02.11.2020) για όσο διάστημα τα επιδημιολογικά δεδομένα το καταστούν αναγκαίο.»