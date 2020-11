Οικονομία

ΔΕΗ: “Παγώνει” το έκτακτο τέλος ΑΠΕ

Απορροφάει το κόστος για την εξυγίανση του λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

“Παγώνει” η ΔΕΗ την επιβάρυνση των καταναλωτών από το τέλος προμηθευτών που επιβάλλεται για την εξυγίανση του λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Η ΔΕΗ δεν θα μετακυλίσει το κόστος. Το αντιμετωπίζουμε ως μέτρο COVID και αναγνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση επιλέγουμε να απορροφήσουμε το κόστος», ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της επιχείρησης, σε ερώτηση αναφορικά με το “πακέτο” μέτρων για τις ΑΠΕ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 110 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς ρεύματος από ΑΠΕ και ισόποση επιβάρυνση των προμηθευτών ενέργειας με την επιβολή έκτακτου τέλους (ΔΕΗ και ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην αγορά). Από τη ΔΕΗ διευκρινίζεται - μέσω του ΑΠΕ - ότι η επιβάρυνση αυτή δεν θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ, εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνουν ελεύθερα την εμπορική τους πολιτική, όμως είναι προφανές ότι λαμβάνεται υπόψη η πολιτική της ΔΕΗ.

Το πακέτο των μέτρων που εξήγγειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιλαμβάνει δύο σκέλη:

Αφενός, μέτρα ταμειακού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην εξυγίανση του λογαριασμού (ΕΛΑΠΕ) μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί «πράσινης» ενέργειας. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, αν δεν λαμβάνονταν μέτρα ο λογαριασμός θα εμφάνιζε στο τέλος του χρόνου έλλειμμα 217 εκατ. ευρώ και πολλαπλάσιο τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή και αδυναμία πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΑΠΕΕΠ), η βασική αιτία για την εμφάνιση του ελλείμματος ήταν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω της πανδημίας, που περιόρισε τα έσοδα των μονάδων ΑΠΕ από την αγορά ρεύματος.

Αφετέρου, διαρθρωτικά μέτρα που αποσκοπούν στη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα με όρους αγοράς. Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, κεντρική στόχευση των ρυθμίσεων είναι να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα ελεγχόμενα και λελογισμένα ενώ παράλληλα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ευρύτερη δυνατή χρήση του πιο πετυχημένου και αποτελεσματικού εργαλείου διεθνώς, του Μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model).

Η ΔΕΗ, με πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, Γιώργου Στάσση, τάχθηκε υπέρ της ένταξης των ΑΠΕ στην αγορά σημειώνοντας ότι πλέον οι ανανεώσιμες πηγές είναι απολύτως ανταγωνιστικές.