Κοινωνία

Το Χαμόγελο του Παιδιού: 25 χρόνια εμπνέει όλα τα παιδιά να αλλάξουν τον κόσμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς το όνειρο του μικρού Ανδρέα έγινε πραγματικότητα και βοήθησε εκατομμύρια παιδιά αλλά και ενήλικες.