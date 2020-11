Κοινωνία

Lockdown: συλλήψεις και πρόστιμα για πάρτι σε διαμέρισμα

Οι αλλοδαποί διοργανωτές του πάρτι, οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα.

Δύο αλλοδαποί, μισθωτές διαμερίσματος, συνελήφθησαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας, στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας καθώς, όπως διαπιστώθηκε, διεξήγαγαν κοινωνική εκδήλωση στο εσωτερικό του διαμερίσματος με χρήση μουσικής.

Στους συλληφθέντες βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Επίσης παραβάσεις του περιορισμού κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε δεκαπέντε ακόμη άτομα που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές.